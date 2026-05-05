La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol ha hecho oficiales las designaciones para los encuentros de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Tras una jornada de ida cargada de intensidad y resultados ajustados, la presión recae ahora sobre los cuerpos arbitrales que deberán impartir justicia en los duelos definitivos.

Chivas vs Tigres

La actividad comienza el sábado 9 de mayo con dos duelos de alto voltaje. En el Estadio AKRON, Chivas recibirá a Tigres con la difícil misión de remontar el 3-1 sufrido en el "Volcán". El encargado de llevar las acciones será Marco Antonio Ortiz Nava, asistido por Michel Morales y Christian Espinosa. El "Gato" Ortiz tendrá la tarea de gestionar un partido que promete ser ríspido dada la urgencia del Rebaño Sagrado.

Cruz Azul vs Atlas

Más tarde, en el Estadio Azteca, Cruz Azul buscará sellar su pase tras vencer 3-2 al Atlas en una ida marcada por la polémica. Para este encuentro, la Comisión ha designado a Katia Itzel García Mendoza como árbitro central. Su participación es uno de los puntos focales de la jornada, respaldada por Sandra Ramírez y Edgar Magdaleno en las bandas, y con Guillermo Pacheco en el VAR para vigilar cualquier incidencia en las áreas.

Pachcua vs Toluca

El 10 de mayo, la atención se trasladará al Estadio Hidalgo, donde Pachuca llega con una ventaja mínima de 1-0 sobre el Toluca. Adonai Escobedo González será el juez central, acompañado por Michel Espinoza y Jair De Jesús Sosa. Los Diablos Rojos, heridos tras perder su invicto en casa, buscarán revertir el marcador en un escenario siempre complicado.

Pumas vs América

Finalmente, el plato fuerte cerrará en el Olímpico Universitario con el Clásico Capitalino. Pumas y América regalaron el partido más espectacular de la ida con un vibrante 3-3. Con la serie totalmente abierta, el experimentado César Arturo Ramos Palazuelos será el encargado de pitar en C.U. Junto a él estarán Alberto Morín y Marco Bisguerra. Ramos Palazuelos deberá manejar la alta tensión de un encuentro donde el empate favorece a los universitarios por su posición en la tabla, obligando a las Águilas a buscar la victoria desde el primer minuto.

MF