120 años Chivas Guadalajara: así lucía su primera playera de la historia en 1906

Este 8 de mayo el futbol está de fiesta, ya que se celebra el 120 aniversario de Chivas, un periodo en el que han vivido triunfos, títulos, crecimiento y derrotas. Uno de los símbolos más representativos de un equipo, por supuesto, son sus colores, aquellos que pintarán el uniforme que los representará en la cancha de juego.

No nos podríamos imaginar a Chivas sin su azul, rojo y blanco; sin embargo, en algún momento de la historia, estos no formaban parte de su identidad.

Así fue el primer uniforme de Chivas

Algo irremplazable en Chivas son sus colores: el rojo y el blanco , que han estado en la mayoría de los uniformes titulares casi desde el principio de su historia. Sin embargo, en 1906 fue una excepción, ya que durante ese año el blanco, tradicionalmente utilizado como color secundario en los uniformes de visitante, se convirtió en el protagonista del uniforme que portó el equipo. En 1908 renombraron al equipo como Guadalajara; si deseas saber cuál fue el primer nombre, te lo contamos más adelante.

Cabe destacar que su uniforme actual (blanco con rayas rojas y short azul) está inspirado en la bandera de Brujas, la ciudad de origen de uno de sus fundadores, Edgar Everaert.

¿Quiénes fueron los fundadores de Chivas?

Chivas inició con el nombre de Unión Football Club y fue creado por el belga Edgar Everaert, junto con los hermanos Rafael y Gregorio Orozco. En el almacén La Ciudad de México crearon el equipo en medio del periodo del porfiriato.

Un vistazo a la historia de Chivas

Chivas está marcado por un sinfín de momentos épicos en su historia. En esta ocasión te platicamos algunos de los acontecimientos más importantes del equipo.

En 1922, el Guadalajara ya contaba con cuatro títulos en el balompié amateur y terminaría la década con cuatro más. En 1923 tuvo su cambio de nombre de Guadalajara Football Club a Club Deportivo Guadalajara. El Guadalajara se convirtió en el máximo ganador del circuito amateur con cuatro títulos más que lograron en 1931, 1933, 1935 y 1938. En 1948, un titular de El Informador usó el mote de “Chivas” a modo de burla, pero fue aprovechado como el apodo y mascota del club, apoderándose de aquel apodo. En 1957, el Rebaño Sagrado levantó el primer título de Liga que marcó el inicio de la época dorada en la historia de la institución.

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