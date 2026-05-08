El Club Deportivo Guadalajara está de manteles largos. Este 8 de mayo de 2026, Chivas alcanza los 120 años de existencia, consolidándose como uno de los pilares fundamentales del futbol nacional.

Fundado en 1906 por el comerciante belga Edgar Everaert, el equipo nació originalmente bajo el nombre de "Union Football Club". Poco tiempo después, adoptó la identidad rojiblanca que hoy conocemos y que mueve a millones de aficionados.

¿Por qué es tan relevante este aniversario para el futbol de nuestro país? Porque Chivas no solo es uno de los equipos más ganadores del país, sino que mantiene intacta su tradición de jugar exclusivamente con futbolistas mexicanos, una rareza en el deporte global.

Esta filosofía ha convertido al Rebaño Sagrado en un símbolo innegable de identidad nacional. Sin embargo, en la carrera por la longevidad dentro de la Primera División de México, los tapatíos no son el equipo más antiguo.

Los centenarios del futbol mexicano: ¿Quién supera a Chivas?

Al revisar los registros oficiales de la Liga MX, encontramos que el título del club más longevo le pertenece indiscutiblemente al Pachuca. Los Tuzos fueron fundados el 1 de noviembre de 1892 por mineros ingleses.

Esto significa que el Pachuca supera a Chivas por 14 años de historia. La verdadera cuna del futbol mexicano se encuentra en el estado de Hidalgo, donde el balón comenzó a rodar mucho antes de la era profesional.

Detrás de Pachuca y Guadalajara, la lista de equipos centenarios incluye a dos acérrimos rivales: el Atlas y el Club América. Ambos nacieron en el año 1916, con apenas un par de meses de diferencia.

El Atlas, vecino y rival histórico de Chivas en el apasionante Clásico Tapatío, fue fundado el 15 de agosto de 1916. Por su parte, las Águilas del América vieron la luz el 12 de octubre del mismo año en la capital del país.

Los otros dos conjuntos que aparecen con más de 100 años de historia son el Toluca, que también tiene 109 años, pero que alcanzará los 110 hasta 2027; y Necaxa, que está por celebrar su 103 aniversario.

Tabla histórica: Los equipos más viejos de la Liga MX

A continuación, te presentamos una tabla detallada con los clubes en activo más antiguos de la máxima categoría, basada en los datos históricos de la Primera División de México:

Equipo | Fecha de Fundación | Años en la actualidad (2026) |

Pachuca | 1 de noviembre de 1892 | 133 años |

Guadalajara (Chivas) | 8 de mayo de 1906 | 120 años |

Atlas | 15 de agosto de 1916 | 109 años |

América | 12 de octubre de 1916 | 109 años |

Toluca | 12 de febrero de 1917 | 109 años |

Necaxa | 21 de agosto de 1923 | 102 años |

Lo que debes saber sobre la longevidad en la Primera División en México

Para entender a fondo cómo se estructuró el futbol mexicano, aquí te dejamos una lista de aspectos que debes conocer.

El 120 aniversario de Chivas es HOY 8 de mayo, uno de los equipos más populares, laureados y antiguos de todo el país. Es el segundo más antiguo y que sigue activo.

Chivas, Pachuca, Atlas, América, Toluca y Necaxa; los únicos clubes actuales de la Liga MX que superan el siglo de vida ininterrumpida.

Aunque estos equipos nacieron a principios del XX, la liga se profesionalizó oficialmente hasta la temporada 1943-1944.

Los primeros pasos del futbol mexicano se dieron en Hidalgo (Pachuca), Jalisco (Chivas y Atlas) y la Ciudad de México (América y Necaxa).

Estos clubes sobrevivieron a la compleja transición de la época amateur a la profesional, forjando las rivalidades que hoy sostienen a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Estos equipos se mantienen vigentes a través de la constante modernización de sus fuerzas básicas, la inversión en infraestructura deportiva y la lealtad inquebrantable de sus aficiones.

El impacto de Chivas en el futbol actual

Llegar a 120 años de existencia no es una tarea sencilla. A lo largo de más de un siglo, Chivas ha enfrentado severas crisis económicas, múltiples cambios de formato en los torneos y la evolución táctica del deporte.

A pesar de los retos modernos, el Rebaño sigue siendo un referente indiscutible. La historia de la Liga MX simplemente no podría contarse sin los campeonatos del mítico "Campeonísimo" en las décadas de los 50 y 60.

Hoy, mientras el Rebaño apaga 120 velas, el futbol mexicano reflexiona sobre cómo los equipos más viejos son el puente vital entre el pasado amateur y el presente hipercomercializado del deporte.

Como medio tapatío, en EL INFORMADOR celebramos este hito que enorgullece a todo Jalisco. La historia de Chivas es, en muchos sentidos, la historia misma del futbol en México.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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