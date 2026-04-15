El futbol, ese deporte de pasiones y estadísticas, a veces se empeña en repetir guiones que parecen escritos por un autor sádico. Para Cruz Azul, la primavera de 2026 no ha traído flores, sino espinas. Lo que comenzó como un bache temporal se ha transformado en una crisis de identidad profunda: siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, una racha que los aleja del liderato del Clausura 2026 y que ha culminado con la dolorosa eliminación en la Concacaf Champions Cup a manos de Los Ángeles FC.

Abril, el mes de la debacle

La debacle no ocurrió de la noche a la mañana; fue un goteo constante de puntos perdidos y esperanzas rotas. Todo comenzó el 14 de marzo, con un empate 2-2 ante Pumas que supo a poco. Lo que siguió fue una serie de igualdades ante Monterrey y Mazatlán que sembraron las primeras dudas. Sin embargo, el verdadero desplome inició en abril.

La derrota 1-2 contra Pachuca en el Clausura 2026 fue el preludio del desastre internacional. El 7 de abril, en el BMO Stadium de California, la Máquina fue humillada con un contundente 3-0 por el LAFC. Ni siquiera el empate 1-1 en el Clásico Joven ante el América logró calmar las aguas. La estocada final llegó apenas el martes, 14 de abril, cuando en el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul fue incapaz de remontar y terminó empatando 1-1 ante los angelinos, sellando un global de 1-4 que los deja fuera de la gloria continental.

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Hoy, con siete juegos al hilo sin ganar y fuera de la Concacaf, Cruz Azul se enfrenta a su espejo más temido. La Máquina no solo ha perdido el rumbo futbolístico; parece haber extraviado, una vez más, esa brújula emocional necesaria para evitar que la historia se repita como una tragedia interminable. ¿Podrá Larcamón romper el ciclo o será una víctima más del peso de la camiseta? El tiempo y los próximos tres puntos de fin de semana ante Tijuana, tendrán la palabra.

Larcamón: "Vamos por el campeonato"

Tras el silbatazo final, el rostro de Nicolás Larcamón reflejaba la tormenta interna del club. El técnico argentino, que llegó con la promesa de imprimir garra y orden, no buscó excusas. En una conferencia de prensa marcada por la tensión, Larcamón asumió la responsabilidad total del fracaso y se trazó un objetivo nuevo.

"Tenemos un objetivo claro, un solo enfoque. Queremos ganar la liga y estamos dispuestos a luchar por eso", insistió el entrenador al saber que solamente peleará por la Liga MX. "Vamos por eso, vamos por el campeonato".

A pesar de su discurso de autocrítica, la afición empieza a cuestionar si el "estilo Larcamón" es suficiente para un equipo con la presión histórica de Cruz Azul, especialmente cuando los resultados en la Liga MX también han puesto en riesgo la clasificación directa a la Liguilla.

La maldición de la "cruzazuleada": un mal crónico

Para el seguidor celeste, este presente no es una anomalía, sino una dolorosa "reincidencia". El término "cruzazuleada", ya incluso reconocido coloquialmente por la RAE como un error de último momento tras tener la victoria asegurada, ha vuelto a sobrevolar La Noria.

Este fenómeno psicológico y deportivo se alimenta de fantasmas del pasado que parecen cobrar vida en cada racha negativa. Algunos de los ejemplos más dolorosos que forjaron este estigma incluyen:

La Final del Clausura 2013: Quizás la madre de todas las cruzazuleadas. Con ventaja de dos goles y un hombre más, el América empató en los últimos tres minutos (incluyendo el gol del portero Moisés Muñoz) y les arrebató el título en penales.

Quizás la madre de todas las cruzazuleadas. Con ventaja de dos goles y un hombre más, el América empató en los últimos tres minutos (incluyendo el gol del portero Moisés Muñoz) y les arrebató el título en penales. El Apertura 2020: En semifinales, Cruz Azul venció a Pumas 4-0 en la ida, solo para perder 4-0 en la vuelta y quedar eliminado por posición en la tabla. Un colapso inexplicable.

En semifinales, Cruz Azul venció a Pumas 4-0 en la ida, solo para perder 4-0 en la vuelta y quedar eliminado por posición en la tabla. Un colapso inexplicable. Finales de Concacaf y Liga (1999-2018): Una serie de subcampeonatos donde el equipo solía perder en el último suspiro, como contra Pachuca en la Concachampions 2010.

7 partidos sin ganar

14 de marzo / Pumas 2-2 Cruz Azul

17 de marzo / Cruz Azul 1-1 Monterrey

20 de marzo / Mazatlán 1-1 Cruz Azul

4 de abril / Cruz Azul 1-2 Pachuca

7 de abril / LAFC 3-0 Cruz Azul

11 de abril / América 1-1 Cruz Azul

14 de abril / Cruz Azul 1-1 LAFC

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