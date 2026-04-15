Chivas termina anticipadamente su contrato con Alan Pulido

Chivas y el delantero mexicano Alan Pulido han puesto fin de forma anticipada a su relación contractual, cerrando así la segunda etapa del atacante con el conjunto rojiblanco antes de lo previsto.

La decisión se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes, en un contexto donde el jugador ya no formaba parte de los planes deportivos para el torneo actual y la relación con la directiva se encontraba desgastada.

Pulido regresó a Chivas como uno de los fichajes más destacados, generando gran expectativa entre la afición gracias a su historial y al buen recuerdo que dejó en su primera etapa con el club.

Mediante un comunicado oficial, la institución informó sobre la salida del futbolista: "El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminada de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el compromiso de Alan durante el tiempo que defendió estos colores en sus dos etapas con el equipo y le deseamos éxito en sus futuros proyectos profesionales", informó el club.

Así fue la segunda etapa de Alan Pulido en Chivas

En esta segunda etapa, el delantero tuvo un inicio prometedor en la Liga MX, mostrando su calidad, experiencia y capacidad ofensiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, su rendimiento fue disminuyendo debido a distintos factores, como el funcionamiento colectivo del equipo, decisiones del cuerpo técnico y situaciones extra cancha.

Uno de los puntos clave que influyeron en su salida fue la pérdida de confianza por parte del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, derivada en gran medida de indisciplinas cometidas por el jugador en torneos recientes, las cuales terminaron por afectar su continuidad dentro del plantel.

La salida de Pulido, para ajustes en la plantilla de Chivas

Por otro lado, la directiva rojiblanca continúa enfocada en su proceso de reestructuración. La salida de Pulido también representa un ajuste en la plantilla, tanto en lo deportivo como en lo económico, al liberar un salario significativo y reducir tensiones internas.

Hasta el momento, no se ha definido el próximo destino del delantero. A pesar de ello, su experiencia y trayectoria lo colocan como una opción interesante para diversos equipos, tanto en el fútbol mexicano como en el extranjero.

La afición de Chivas ha mostrado posturas divididas ante la noticia: mientras algunos agradecen su aporte, otros consideran que su salida era necesaria ante el momento que vive el club. Así, se cierra un ciclo importante y se abre una nueva etapa tanto para Alan Pulido como para el Guadalajara.

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