Jardine deja su futuro en América en manos de la directiva

La eliminación del América en la Copa de Campeones de la Concacaf sacudió el proyecto encabezado por André Jardine, dejando expuestas las dudas sobre el rumbo del equipo. El técnico brasileño, consciente del golpe deportivo en lo que respecta a lo internacional, optó por no aferrarse al cargo y dejó su continuidad en manos de la directiva, en un momento donde las decisiones serán determinantes para el futuro del club.

Por tercer año consecutivo, las Águilas volvieron a quedarse cortas en el escenario internacional, esta vez tras caer ante Nashville en el Estadio Banorte, un resultado que acentúa la deuda pendiente fuera de la Liga MX. La derrota no solo representa un nuevo fracaso en Concacaf, sino que también reaviva el debate sobre la capacidad del equipo para competir y trascender más allá del ámbito local en los últimos años.

Deja su futuro en manos de la directiva

Por tercer año consecutivo, América volvió a quedarse corto, acumulando una deuda a nivel internacional que empieza a calar hondo en lo deportivo como en lo anímico. La eliminación no solo expone las limitaciones del equipo en momentos importantes, sino que también abre dudas sobre el rumbo del proyecto, justo cuando las expectativas siguen siendo de protagonismo fuera del país.

En ese escenario, el técnico André Jardine reconoció la necesidad de hacer una pausa y evaluar el momento junto a su plantel. "Mañana (hoy) voy a escucharles, entenderé un poco cómo ven todos este momento, estaré más lúcido. Será un día importante para mí" , señaló el estratega, anticipando una jornada de reflexión interna en busca de respuestas tras un nuevo tropiezo internacional.

Sobre su futuro, el estratega brasileño dejó todo en manos de la directiva encabezada por Santiago Baños y Emilio Azcárraga Jean.

"Mi respuesta es igual, imagino dos cosas de cerrar un ciclo: cuando la dirección ya no cree en nuestro trabajo, Baños o el patrón, tiene todo el derecho; esta silla, que es pesadísima, pertenece a ellos, deben tener un entrenador en el que confíen, toda confianza de que está a la altura", declaró el timonel.

Más allá del resultado, sabe que su salida puede ser en cualquier momento, cuando "la directiva crea que es el momento ideal". Para Jardine, vienen "días duros" al interior del Nido.

"Las derrotas mueven las cosas; un club como este es así, hay que ser sinceros, sabemos cómo funcionan. Ahora no sé, el vestidor está triste y abatido, como debe de ser. El club sabrá cuándo el cambio sea bueno para todos", agregó.

Los números de Jardine con el América hasta HOY

El presente de André Jardine al frente del América no se explica sin revisar el impacto que ha tenido desde su llegada. El técnico brasileño ya superó el centenar de partidos dirigidos, con un balance sólido que incluye más de 70 triunfos y menos de 35 derrotas. Bajo su conducción, el club vivió un periodo de dominio pocas veces visto, coronado con un histórico tricampeonato en torneos cortos de la Liga MX.

En cuanto a títulos, su gestión se traduce en estos resultados:

3 de Liga MX: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

1 Campeón de Campeones 2023-24.

1 Supercopa de la Liga MX 2024.

1 Campeones Cup 2024.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Chivas termina anticipadamente su contrato con Alan Pulido

OF