Drake Maye intentará en el Super Bowl LX emular lo hecho por Tom Brady en la edición XXXVI y llevar a los Patriots de Nueva Inglaterra a ganar el trofeo Lombardi en su segunda temporada en la NFL.

A sus 23 años, Maye forja su camino en los Pats sobre las huellas del futuro miembro del Salón de la fama.

Brady llegó a New England en la temporada 2000 y al año siguiente salió victorioso en el Super Bowl XXXVI con victoria sobre los Rams, un equipo de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

Drake desembarcó en los Pats en 2024 y, una campaña después, liderará al equipo el próximo domingo en la búsqueda de triunfar en el Super Bowl LX ante los Seattle Seahawks, franquicia del Oeste de la NFC.

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, lideró a los Patriots a la hora de ganar seis campeonatos para convertirlos en el equipo más ganador de Super Bowls, junto con los Pittsburgh Steelers, con seis cada uno.

Drake Maye inicia su camino con un futuro promisorio, a pesar de la grandiosa sombra de su predecesor.

Al final de la temporada regular 2025, el chico nacido en Huntersville, North Carolina, presume mejores números que el 15 veces Pro Bowl en su segundo año en la liga.

En el 2001, Brady lideró el equipo, que hizo una campaña de 11 victorias y cinco derrotas para obtener el título del Este de la NFC y ser el segundo sembrado de la AFC en los playoffs. Completó 264 envíos para 2.843 yardas, 18 anotaciones y sufrió 12 intercepciones; tuvo un índice de pasador de 86.5.

En 2025, Maye fue fundamental para que Patriots ganara el Este con marca de 14 victorias y tres derrotas, registro con el que se clasificaron como el número dos de la AFC a postemporada. En campaña regular conectó 354 pases para 4.394 yardas, 31 touchdowns y padeció ocho intercepciones; su índice de pasador fue de 113.5.

Números superiores a Brady, pero que le falta coronar con una victoria el domingo sobre los Seattle Seahawks, un rival al que Tom derrotó en el Super Bowl XLIX, de la temporada 2014.

A pesar de su juventud, desde su llegada a los Pats en 2023, Maye dejó claro en su primer encuentro con los medios que lo último que quería era intentar ser una copia de Tom Brady.

“Brady es el mejor de todos los tiempos. Nunca voy a ser Tom Brady; él es 'el hombre' en este equipo; yo sólo voy a intentar ser Drake Maye”, afirmó en abril de 2023 tras ser reclutado.

Hasta el momento lo ha cumplido. A pesar de sus números, no intenta competir con Brady, sino aprender de él.

La posibilidad de dejar una huella

AFP

La trayectoria de Stefon Diggs en la NFL está llena de récords y momentos memorables, pero le falta la cereza en el pastel: ganar el Super Bowl y levantar el trofeo Vince Lombardi por primera vez.

Desde que los Patriots vencieron a los Broncos en la Final de la Conferencia Americana, el receptor no se ha cansado de repetir que ganar el Super Bowl LX sería parte del legado que quiere dejar en la NFL.

“Llevo jugando a este deporte desde que tenía cinco años. Siempre he querido ser campeón, siempre he querido ser campeón del Super Bowl. La oportunidad está ahí, delante de nosotros, y solo nos queda un partido”, declaró Diggs.

Disfruta impactar con su experiencia

AFP

Cooper Kupp, veterano receptor de los Seahawks, reconoció cuánto disfruta impactar a sus compañeros con su experiencia de haber sido campeón y Jugador Más Valioso en el Super Bowl LVI con Los Angeles Rams.

Desde su llegada al equipo, al inicio de esta campaña, Kup asumió el rol de líder para guiar a sus compañeros, algo que potenció el nivel de jóvenes como Jaxon Smith-Njigba, un chico de 23 años quien terminó la temporada regular como el receptor número uno de la liga.

Kupp es uno de los más destacados receptores de la NFL en los años recientes.

Presume sus raíces mexicanas

En esta edición del Super Bowl LX habrá representación latina tanto del lado de los Patriots como de los Seahawks. Julian Love, el corazón de la defensiva secundaria de los Seattle, es el ejemplo perfecto de la unión de culturas. A través de él, México estará presente en el partido más importante de la NFL.

“Crecí en un barrio mexicano. Mi abuelo vino de Chihuahua en la década del 60 e influyó mucho en mi crianza; crecí con su comida y su cultura. Mi madre es hispana, así que tengo un gran amor y aprecio por mis raíces”, confesó Love.

