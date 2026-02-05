Los Tomateros de Culiacán atraviesan un momento complicado. En el duelo contra Charros de Jalisco de la Serie del Caribe 2026 tuvieron dos oportunidades con casa llena, y ambas las desaprovecharon, por lo que no pudieron evitar la derrota.

Por ello, Lorenzo Bundy, manejador del equipo culichi, manifestó su preocupación ante la falta de contundencia a la ofensiva, sobre todo, por los bateadores tan talentosos que tiene. Además, dijo que el duelo contra República Dominicana de este jueves será importante porque el resultado definirá su posición en el standing.

“Como un mánager que fue bateador es muy difícil para mí ver a su gente que, tú sabes, son buenos bateadores, porque todos ellos tiene éxito bateando y tienen historia en producción. Entonces, ahorita estamos en un mal momento ofensivo y, sobre todo, cuando no están bateando a jonrón”.

“Aparte de Amador, que sí está logrando batear, necesito ayuda del resto del equipo. Ya estamos en la semifinal y mañana jugamos como el equipo de casa, será una salida muy importante la de Manny Barreda, porque ganando podemos ser terceros y perdiendo podríamos ser cuartos”, dijo Lorenzo.

Actualmente, Tomateros se encuentra en el cuarto lugar del standing y se estarían enfrentando ante los Leones del Escogido en la antesala de la final. En caso de ganar, podrían subir al tercer puesto y repetir el duelo frente a Jalisco.

