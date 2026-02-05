Este jueves 5 de febrero de 2026, el futbol llega con un calendario de actividad a lo largo de toda la jornada, con partidos programados desde la mañana hasta la noche. La oferta se extiende entre torneos nacionales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto en televisión como en plataformas digitales.

Por si te interesa, te compartimos una guía práctica con los horarios y canales de cada encuentro del día. El listado reúne opciones de TV de paga, señales abiertas y servicios de streaming, con la información indispensable para seguir cada partido en tiempo real.

Partidos HOY jueves 5 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Querétaro vs León | 17:00 | FOX One, Tubi |

Necaxa vs Chivas | 18:00 | ViX Gratis |

Juárez vs América | 19:06 | FOX One, Tubi |

Tigres vs Cruz Azul | 20:00 | FOX One |

Atlas vs Pumas | 21:06 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY jueves 5 de febrero de 2026 - Copa de Francia EN VIVO

Strasbourg Alsace vs AS Monaco | 14:00 | TVC Deportes 2 |

Partidos HOY jueves 5 de febrero de 2026 - Copa del Rey EN VIVO

Real Betis vs Atlético de Madrid | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY jueves 5 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

CA Juventud vs Universidad Católica | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF