Este jueves 5 de febrero de 2026, el futbol llega con un calendario de actividad a lo largo de toda la jornada, con partidos programados desde la mañana hasta la noche. La oferta se extiende entre torneos nacionales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto en televisión como en plataformas digitales.Por si te interesa, te compartimos una guía práctica con los horarios y canales de cada encuentro del día. El listado reúne opciones de TV de paga, señales abiertas y servicios de streaming, con la información indispensable para seguir cada partido en tiempo real.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF