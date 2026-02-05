Los Charros de Jalisco aseguraron su estadía en las semifinales de la Serie del Caribe 2026, luego de conseguir su tercera victoria del certamen a costa de los Tomateros de Culiacán. Ante dicha situación, Benjamín Gil, aseguró que confía plenamente en sus dirigidos para conseguir el título que tanto se les ha negado tanto a él como a la franquicia albiazul.

“Tendría que estar loco o ciego en pensar que no voy a ganar, no siempre se va a lograr, pero no ha habido una temporada en que no he pensado y no me he preparado para ganar el campeonato, ya sea si es un playoff, una Serie del Caribe o el Clásico Mundial. Yo creo en nosotros por los jugadores talentosos que tenemos, ellos están comprometidos en conseguir el campeonato y no estoy haciéndoles una promesa, es la confianza que tengo en el equipo”, manifestó Gil.

Respecto a los jugadores que salieron lesionados del encuentro contra Culiacán, Billy Hamilton y Ronald Medrano, comentó que aún no tiene la certeza de la gravedad en sus dolencias, por lo que aún no sabe si podrá contar con el estadounidense para el cierre del torneo.

“Todavía no hay diagnóstico para Ronald, mañana en la mañana lo van llevar a a hacer una resonancia. Obviamente, la molestia es mucha ahorita, por eso es que se le tienen que hacer estudios. Hay que ser precavidos y asegurarnos de que no sea nada estructural de la rodilla. Es obvio que no iba a volver a lanzar en la Serie del Caribe, entonces está un poco molesto, a lo mejor triste, pero todos sus compañeros le hicieron sentir su apoyo.”

“Si llegamos a perder a Billy sería una baja sensible porque tenemos dos partidos por delante para alcanzar el campeonato, y Hamilton, ya sea que comience o salga de la banca, es el tipo de jugador que puede cambiar el resultado de un juego con su bateo o corrida de bases. Vamos a asegurarnos de qué tiene a través de un x-ray para tener la certeza de que no sea nada más que una molestia”, comentó el manager.