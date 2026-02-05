El arranque de la Concacaf Champions Cup, dejó un panorama diverso para los equipos mexicanos, con victorias que ilusionan, empates que mantienen la expectativa y derrotas que obligan a pensar en remontadas épicas. América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul y Pumas ya dieron su primer paso en el torneo continental, con realidades distintas de cara a los partidos de vuelta.

Uno de los resultados más destacados fue el del América, que consiguió un triunfo de 2-1 en su complicada visita ante Olimpia de Honduras, un resultado clave que le da ventaja en la serie y lo confirma como uno de los favoritos del certamen.

Las Águilas cerrarán la eliminatoria en casa el miércoles 11 de febrero a las 19:00 horas, duelo en el que avanzarán si ganan o empatan, e incluso podrían clasificar perdiendo por un gol, gracias a la ventaja obtenida en la ida.

En contraste, Pumas UNAM vivió una noche complicada tras caer 4-1 frente a San Diego FC, equipo de la MLS que debutó con autoridad en el torneo. La derrota deja al conjunto universitario con un panorama complicado, ya que estará obligado a una remontada importante.

El partido de vuelta se disputará el martes 10 de febrero a las 19:00 horas, donde Pumas necesitará ganar por tres goles de diferencia para igualar el marcador global o por cuatro goles para avanzar de forma directa.

Por su parte, Tigres UANL empató 0-0 ante Forge FC de Canadá en su primer compromiso, un resultado que mantiene la serie abierta, aunque con poco margen de error. La vuelta se jugará en el estadio Universitario el martes 10 de marzo a las 21:00 horas, donde Tigres avanzará con cualquier victoria, mientras que un nuevo empate sin goles enviaría la serie a tiempos extra.

En la actividad del miércoles, Monterrey rescató un empate 1-1 como visitante ante Xelajú MC en Guatemala, en un duelo que se complicó en la recta final, pero que logró igualar gracias a un gol de último minuto de Jesús “Tecatito” Corona.

El partido definitivo se disputará el miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas en el estadio BBVA, donde Rayados avanzará si gana o si empata con goles, aprovechando el tanto conseguido fuera de casa.

Finalmente, Cruz Azul tuvo una sólida presentación al imponerse 3-0 como visitante ante Vancouver FC en el duelo de ida. El partido de vuelta se jugará el jueves 12 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, donde buscará sellar su pase a la siguiente ronda.

