Puebla vs Toluca (0-0)

En una noche fría en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla sostuvo un empate sin goles ante Toluca apelando más al carácter que al talento, incluso tras quedarse con un hombre menos durante más de media hora . El partido fue trabado y carente de ritmo, con dos equipos lejos de su mejor versión, aunque el VAR marcó un penal para los visitantes que Daniel Gutiérrez atajó a Sebastián Córdova. En el complemento hubo mayor intensidad, Puebla tuvo su mejor lapso antes de la expulsión de Nicolás Díaz y Toluca, pese a la superioridad numérica y el asedio final, careció de contundencia para romper el cero.

Pumas vs Santos (4-0)

Pumas se reencontró con el triunfo y el gol al golear 4-0 a Santos en el Olímpico Universitario , firmando una actuación convincente que devolvió la calma a la afición en el Clausura 2026. Con contundencia y ritmo, los universitarios resolvieron el partido desde la primera mitad con tantos de Jordan Carrillo (doblete), Adalberto Carrasquilla y Alan Medina, ante un rival desordenado y frágil en defensa. Aunque el resultado aporta confianza al proyecto de Efraín Juárez y dejó buenas sensaciones, debe tomarse con mesura por el bajo nivel del cuadro lagunero; Keylor Navas respondió cuando fue exigido y Uriel Antuna debutó sin brillo, en una noche que marcó un punto de partida más que una certeza.

Juárez vs Cruz Azul (3-4)

Cruz Azul confirmó su poder ofensivo al vencer 4-3 a FC Juárez en la frontera, en un partido que dominó desde el arranque pero que terminó complicándose . Con goles tempraneros de Palavecino y Paradela, y anotaciones posteriores de Rotondi y Carlos Rodríguez, la Máquina parecía tener el control absoluto; sin embargo, errores defensivos, expulsiones y el empuje de los Bravos —con doblete de Óscar Estupiñán y otro tanto de Castilho— pusieron suspenso al cierre. Pese a los momentos de tensión y la polémica arbitral que derivó en la expulsión de Nicolás Larcamón y su auxiliar, los cementeros resistieron y se llevaron tres puntos valiosos en la Jornada 4 del Clausura 2026.

América vs Necaxa (2-0)

América cortó una racha de 336 minutos sin gol y logró su primera victoria del Clausura 2026 al vencer 2-0 a Necaxa en el Ciudad de los Deportes , pero la alegría quedó opacada por la inminente salida de Álvaro Fidalgo. Con goles de Brian Rodríguez y Víctor Dávila antes del descanso, y tras la expulsión de Kevin Gutiérrez que facilitó el control del partido, las Águilas dominaron sin sobresaltos. Sin embargo, la noticia del adiós del “Maguito”, que apunta al Real Betis, pesó más que el triunfo, convirtiendo una noche que debía ser festiva en un cierre marcado por la nostalgia para la afición azulcrema.

Atlas vs Mazatlán (1-0)

Atlas confirmó su buen momento al vencer 1-0 a Mazatlán en el Estadio Jalisco y sumar su tercera victoria del Clausura 2026 , resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos. Los rojinegros fueron superiores desde el inicio y encontraron el gol temprano con Uros Djurdjevic, tras una jugada generada por Aldo Rocha y Mateo García, aunque la falta de contundencia les impidió ampliar la ventaja. Mazatlán intentó reaccionar sin éxito y, pese a un complemento trabado y con pocas emociones, Atlas cumplió, llegó a nueve puntos y se instaló en el tercer lugar de la tabla.

Atlético San Luis vs Chivas (2-3)

Chivas confirmó su gran momento al vencer 3-2 al Atlético San Luis en un partido lleno de emociones y polémica , con lo que ligó su cuarto triunfo consecutivo y se mantiene como líder perfecto del Clausura 2026. Con goles de Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Armando González, el Rebaño respondió con carácter cada vez que Joao Pedro empató para los potosinos y mostró solvencia para sostener la ventaja. Entre goles, expulsiones revertidas, VAR y decisiones arbitrales discutidas, el equipo rojiblanco dejó claro que atraviesa un sólido presente futbolístico y que está listo para aspirar a cosas mayores de cara a los próximos compromisos.

Monterrey vs Xolos (2-2)

Monterrey y Tijuana protagonizaron un atractivo empate 2-2 en el estadio BBVA durante la Jornada 4 del Clausura 2026 , resultado que les permitió mantenerse en zona de Liguilla. Rayados mostró carácter al remontar en dos ocasiones: primero con el empate de Sergio Canales tras un autogol tempranero, y luego con un golazo de Luca Orellano que neutralizó el penal convertido por Kevin Castañeda para Xolos. Con intensidad, goles y emociones, ambos equipos ofrecieron un gran espectáculo y cerraron la noche sumando un punto que los mantiene competitivos en la parte alta de la tabla.

León vs Tigres (1-2)

Tigres logró un valioso triunfo como visitante al imponerse 2-1 a León en Guanajuato, sumando su segunda victoria del Clausura 2026 . Tras una primera mitad equilibrada y sin goles, los regiomontanos marcaron la diferencia en el complemento con las anotaciones de Marcelo Flores y un golazo de Diego Lainez, que aprovecharon los espacios del cuadro local. Aunque León reaccionó con el descuento de Díber Cambindo y presionó en busca del empate, Tigres supo resistir y selló el resultado en un cierre tenso que incluyó la expulsión de André-Pierre Gignac.

Querétaro vs Pachuca (0-0)

Querétaro y Pachuca firmaron un deslucido empate sin goles en el Estadio La Corregidora, en el cierre de la Jornada 4 del Clausura 2026 , en un partido marcado por la falta de ambición, imprecisiones y casi nulas llegadas a portería. La jugada más cercana al gol fue una anotación anulada a los Gallos por fuera de lugar, mientras que en el cierre Carlos Moreno sostuvo el cero con una atajada clave ante Mateo Coronel. El encuentro terminó envuelto en frustración, abucheos y polémica arbitral, con dos expulsiones y apenas dos disparos a puerta en 90 minutos, reflejo de una noche gris que dejó poco para el recuerdo.

Así queda la tabla general tras la Jornada 4

Posición Equipo Puntos 1 Chivas 12 2 Cruz Azul 9 3 Atlas 9 4 Pumas 8 5 Toluca 8 6 Monterrey 7 7 Tigres 7 8 Xolos 6 9 América 5 10 Pachuca 5 11 Atlético San Luis 4 12 Juárez 4 13 León 4 14 Puebla 4 15 Necaxa 3 16 Querétaro 2 17 Santos 1 18 Mazatlán 0

