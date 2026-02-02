Lo que comenzó como una coincidencia en el mercado de fichajes hoy parece una tendencia clara. En los últimos años, el América se ha convertido en una fuente recurrente de talento para el Real Betis, en una relación que ha cruzado fronteras y ha dejado huella tanto en la Liga MX como en LaLiga.

Los casos de Diego Lainez, Guido Rodríguez y Álvaro Fidalgo reflejan una ruta que ha llevado a considerar a Coapa como una especie de cantera alterna para el club andaluz.

El primer gran movimiento que marcó esta relación fue el traspaso de Diego Lainez. En enero de 2019, el joven extremo mexicano dejó Coapa para cumplir el sueño europeo al firmar con el Real Betis. Con apenas 18 años, se convirtió en uno de los fichajes más mediáticos del club sevillano y en un símbolo de la exportación de talento mexicano al Viejo Continente.

Su llegada generó enormes expectativas tanto en México como en España. El América lo vendió al Betis por una cifra cercana a los 15 millones de dólares, pero en cuatro temporadas (2018–2022) apenas disputó 55 partidos oficiales, sin marcar goles y con solo dos asistencias. Su etapa en Sevilla terminó siendo decepcionante frente a las expectativas que generó como sensación juvenil.

Un año después de la venta de Lainez, en enero de 2020, el Real Betis volvió a mirar hacia el América, esta vez con una apuesta mucho más segura: el mediocampista argentino Guido Rodríguez. A diferencia del caso de Lainez, Guido llegó a España como un futbolista plenamente consolidado, tras convertirse en uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX.

Su traspaso, valuado entre 8 y 10 millones de dólares, representó una de las ventas más importantes del América en ese periodo y su impacto fue inmediato. Durante cuatro temporadas con el Betis (2020–2024), disputó 139 partidos, marcó seis goles y dio dos asistencias. Fue una pieza clave en la obtención de la Copa del Rey 2022 y, mientras militaba en el club andaluz, alcanzó el punto más alto de su carrera al proclamarse campeón del mundo con la Selección Argentina.

El movimiento más reciente de esta relación es el de Álvaro Fidalgo, mediocampista español que, tras cinco temporadas con el Club América, dejó la institución para unirse al Real Betis. Su salida marcó el cierre de una etapa muy importante en Coapa, donde se consolidó como uno de los futbolistas más influyentes del equipo.

Durante su paso por el América, Fidalgo disputó 227 partidos oficiales entre Liga MX, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup y otros torneos, en los que registró 22 goles, 30 asistencias y superó los 18 mil minutos de actividad. Destacan el tricampeonato de Liga MX en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, así como un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Supercopa de la Liga MX.

