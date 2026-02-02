La Selección Nacional de México Femenil tendrá una prueba de alto calibre el próximo 7 de marzo, cuando enfrente a Brasil en un partido amistoso internacional que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, como parte de su preparación rumbo a un año determinante dentro del proceso eliminatorio mundialista.

El encuentro representa un reto mayúsculo para el conjunto tricolor , ya que Brasil se mantiene como una de las potencias del futbol femenil a nivel global, ubicada dentro del Top 6 del Ranking FIFA. Para el cuerpo técnico encabezado por Pedro López, este compromiso permitirá medir el nivel competitivo del plantel, evaluar rendimientos individuales y colectivos, así como fortalecer el funcionamiento táctico del equipo en escenarios de máxima exigencia.

Desde la Federación Mexicana de Futbol, el partido es considerado un punto estratégico dentro del proyecto deportivo. Andrea Ridebaugh, directora de Selecciones Femeniles, destacó que enfrentar a selecciones de primer nivel es clave para el crecimiento del equipo y para consolidar una identidad de juego con miras a los objetivos de mediano plazo. Subrayó que 2026 es un año de inflexión para el proceso, enfocado en sentar bases sólidas rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por su parte, Pedro López calificó el duelo como un partido “emocionante e ilusionante” , al considerar que enfrentar constantemente a rivales de jerarquía internacional acerca al representativo nacional al nivel competitivo que se busca alcanzar. El estratega español también resaltó la motivación del plantel por disputar este tipo de encuentros, en los que México buscará mostrarse como una selección emergente con aspiraciones claras de regresar a una Copa del Mundo.

Además del aspecto deportivo, el choque ante Brasil promete generar un importante impacto mediático y de afición, al tratarse de dos selecciones con crecimiento sostenido en la rama femenil. En los próximos días, la Federación dará a conocer detalles sobre la venta de boletos y las actividades previas al partido, con el objetivo de promover una mayor asistencia y fortalecer el vínculo entre el equipo nacional y su afición.

Con este compromiso, México continúa afinando su camino rumbo a los retos internacionales que marcarán el futuro inmediato del futbol femenil nacional .

SV