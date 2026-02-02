NBA: A días del cierre de mercados, la liga vive su momento más tenso

Las oficinas de los 30 equipos de la NBA viven días de rumores, cautela y sospechas antes de la fecha límite de cambios este 5 de febrero , donde surgen varios nombres interesantes que, de concretarse su mudanza, suelen generar reacciones en cadena en gran parte de la liga y suele faltar solo una pequeña chispa para que empiece.

En la parte deportiva, hay organizaciones que buscan terminar con fuerza la primera mitad de temporada, antes de la pausa por el Juego de Estrellas el 15 de este mismo mes, donde LeBron James no será titular por primera vez en 21 años. Los líderes tienen cómodas ventajas, pero detrás hay pequeños pelotones que aspiran a lugares directos, no caer al play-in o rescatar un último boleto a postemporada.

Conferencia Oeste

El Thunder no tiene intenciones de soltar la primera siembra del Oeste pensando en el bicampeonato, aunque ya no aspiran al récord de los Warriors en 2016, de 73 victorias. Tampoco son el equipo apabullante que fueron hasta diciembre, en los últimos 15 días tienen marca de 4 ganados y 4 perdidos, pero van en ritmo para sumar 64 triunfos en la campaña, casi 10 más que el resto de la conferencia.

Los Spurs y Nuggets sostienen una lucha por el segundo lugar donde el que titubea pierde, con solo medio juego de diferencia, mientras que de Houston a Phoenix, que es séptimo, la diferencia también es poca y en medio están los Timberwolves y Lakers.

El equipo que ya tiene semanas en una persecución (y va a toda velocidad), son los Clippers. Tras un arranque de 6-21, hundidos en la tabla, tienen marca de 17-4 desde entonces, ya son novenos superando a los inconsistentes Trail Blazers y están al acecho de Golden State.

Conferencia Este

Los Pistons son la grata sorpresa del año, pase lo que pase. Pocos pensaban que su juego, a cargo de Cade Cunningham, diera para liderar la conferencia gran parte de la temporada y lo hacen con cinco juegos de ventaja sobre los Knicks y Celtics.

Desde la campaña anterior ya habían mostrado una mejoría significativa, esta campaña lo están llevando más lejos, al momento con casi la misma proyección de ganados-perdidos que Oklahoma.

Aparte de los Knick y Celtics con marca idéntica de 31-18, vienen Toronto y Cleveland, ambos con registro de 30-21. Philadelphia, Miami y Orlando forman otro pequeño grupo peleando por el sexto lugar, mientras Chicago y Atlanta cierran los lugares de reclasificación.

Los más destacados

Shai Gilgeous-Alexander, la estrella del Thunder y actual Jugador Más Valioso, con sus 32 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes por noche para liderar a su equipo, lo ponen como candidato natural a otro premio de JMV.

Luka Doncic ha sido el pilar de los bipolares Lakers. Encabeza la tabla de anotadores de la liga con 33.6 unidades y es el relevo de LeBron en Los Ángeles a un año de su inesperado traspaso desde Dallas.

Nikola Jokic ha hecho que los triples dobles sean poco sorpresivos, lo que en su momento logró Russell Westbrook. Tiene 16 en el año y no podría entenderse a los Nuggets en la posición en la que están sin él.

Cade Cunningham cumple con su rol de base en más de un sentido. Dentro de la cancha es el líder en asistencias (9.8) de toda la NBA y la organización lo tiene como la piedra alrededor de la cuál construir y ha estado a la altura hasta ahora.

Victor Wembanyama solo tiene un problema: las lesiones. Está cerca de no ser elegible para los premios de temporada, en los que debería llevarse el de Jugador Defensivo del Año, pero su juego ofensivo también es cada vez más sólido.

En la mira

Giannis Antetokounmpo podría ser el dominó más grande que tire a los demás en el mercado de traspasos de la NBA. El griego es buscado por todos los equipos, aunque pocos podrían armar un paquete que iguale su valor, entre ellos estarían Knicks, Heat y Warriors.

Desde Cleveland hay rumores de la salida de Donovan Mitchell y de Max Strus, siendo este último el más probable para salir, no ha podido jugar por una lesión en el pie y los Cavs le buscarían acomodo tras la llegada de Dennis Schroder y Keon Ellis.

Domantas Sabonis está atorado en Sacramento. Los Kings son últimos del Oeste y le quedan dos años más de contrato al lituano. Siempre cumplidor con pocos reflectores, es un objetivo que saldría barato para reforzar algún equipo en cuanto regrese de su lesión.

