Este jueves 26 de febrero de 2026 la atención vuelve a centrarse en el futbol de Europa, donde las eliminatorias se disputan sin margen de error. Al mismo tiempo, Sudamérica y Concacaf avanzan en sus respectivos torneos continentales, dejando una jornada que no es solo la antesala del fin de semana.

El día tiene programados partidos internacionales, series de ida y vuelta y actividad en múltiples competencias. Para que no te pierdas ningún juego, te compartimos el calendario organizado por torneo y con las señales de transmisión para seguir cada partido EN VIVO.

Partidos HOY jueves 26 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Philadelphia Union vs Defence Force | 18:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY jueves 26 de febrero de 2026 - Conference League EN VIVO

Fiorentina vs Jagiellonia Bialystok | 11:45 | Disney+ Premium |

Samsunspor vs KF Shkendija | 11:45 | Disney+ Premium |

AZ Alkmaar vs FC Noah | 14:00 | ESPN 4, Disney+ Premium |

Crystal Palace vs Zrinjski Mostar | 14:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 26 de febrero de 2026 - Europa League EN VIVO

Stuttgart vs Celtic FC | 11:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Crvena Zvezda vs Lille | 11:45 | ESPN 4, Disney+ Premium |

Celta vs PAOK FC | 14:00 | Disney+ Premium |

Nottingham Forest vs Fenerbahçe | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY jueves 26 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Club Guaraní vs CA Juventud | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Deportes Tolima vs Deportivo Táchira | 18:30 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 26 de febrero de 2026 - Recopa Sudamericana EN VIVO

CR Flamengo vs Lanús | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

