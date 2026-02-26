Este viernes, como parte de la Jornada 8 (J8) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se disputará el partido Pumas vs Xolos. Mientras que el equipo fronterizo intenta sumar para llegar a la zona de clasificación, el conjunto universitario quiere mantenerse arriba en la Tabla General, que comienza a apretarse en la parte alta. Entérate del horario de inicio y dónde podrás ver el juego EN VIVO.

Pumas marcha en la tercera posición con 15 puntos tras siete jornadas, producto de cuatro victorias y tres empates, manteniéndose invicto en el torneo. Sus números lo colocan como uno de los protagonistas del Clausura 2026, aunque no lo parezca.

Xolos, por su parte, ocupa la posición 11 con 8 unidades. El conjunto de Tijuana ha mostrado irregularidad, con varios empates que le han impedido dar el salto hacia los primeros lugares. Sin embargo, un triunfo en casa podría cambiar su panorama en esta segunda mitad del torneo.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs Pumas de la J8 - Liga MX

Este viernes 27 de febrero, Xolos recibirá a Pumas en el Estadio Caliente de Tijuana, por la J8 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión por streaming. También podrás seguir las acciones en redes sociales y consultar el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 27 de febrero, 21:06 horas

Viernes 27 de febrero, 21:06 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: FOX One, FOX+

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

