El estadio Nemesio Díez volvió a hacer honor a su apodo (“infierno”). En una exhibición de contundencia y jerarquía, el Toluca de Antonio Mohamed aplastó 4-0 al San Diego FC para sellar su boleto a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup con un global incontestable de 6-3. Lo que inició como un duelo de estrategias cerradas terminó en una fiesta escarlata que desató la euforia en las redes sociales.

A pesar del dominio territorial, la "cloaca" tardó en abrirse. Fue hasta el minuto 43 cuando Jesús "Canelo" Angulo rompió el cerrojo californiano, devolviendo la tranquilidad a una tribuna que empezaba a impacientarse. Tras el descanso, el "Infierno" devoró por completo a la escuadra de la MLS. Paulinho aumentó la ventaja al 53’ con un golazo de “taquito”, seguido rápidamente por el doblete del "Canelo" al 59’, quien firmó una noche de ensueño, ante la alegría de los aficionados mexiquenses.

Con el partido liquidado, los Diablos bajaron las revoluciones, pero no el hambre; al 92’, Jesús Gallardo cerró la cuenta con una volea que sentenció la goleada. La solidez mostrada por el equipo del "Turco" envía un mensaje directo al resto del continente: este Toluca, actual bicampeón de México, tiene el fondo físico y la pegada para conquistar la Confederación.

Ahora, los mexiquenses esperan rival, el cual saldrá de la llave entre el LA Galaxy y el Mount Pleasant, serie que se define este jueves. Por lo mostrado hoy, el Infierno está listo para recibir a cualquiera.