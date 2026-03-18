América avanza en Concacaf entre dudas, abucheos y falta de alma

El Club América está en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, pero que nadie se engañe: el boleto se obtuvo con más angustia que futbol.

Tras empatar 1-1 ante el Philadelphia Union de la MLS en el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas avanzaron con un global de 2-1 que maquilla una realidad preocupante . El equipo de André Jardine sigue siendo un espectro de lo que dicta su historia, dejando a su afición con un amargo sabor de boca y una maleta llena de dudas.

Todo parecía servido para una noche tranquila cuando Rodrigo Dourado abrió el marcador apenas al minuto 6. Llegaron más goles, pero la desconcentración por fuera de lugar fue evidente. Sin embargo, en lugar de liquidar, el América se dedicó a especular, carente de ideas y con una displicencia desesperante.

El castigo llegó arrancando el complemento; al minuto 49, Jesús Bueno empató por la vía del penal, exhibiendo las carencias defensivas de un cuadro azulcrema que terminó pidiendo la hora ante un rival de la MLS que, con muy poco, lo puso contra las cuerdas.

Ahora, el camino se pone cuesta arriba. El rival en turno será el Nashville SC, verdugo del Inter de Miami en una jornada donde, irónicamente, Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera, pero no pudo evitar la eliminación. Si Jardine no corrige el rumbo de inmediato, el Nashville podría ser el sinodal que desnude definitivamente a este América que gana por inercia, pero que juega al borde del abismo.

SV