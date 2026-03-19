El partido Mazatlán vs Cruz Azul se jugará este viernes como parte de la Jornada 12 (J12) del Clausura 2026, un encuentro con objetivos muy distintos para cada equipo. Mientras los capitalinos buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación, los sinaloenses intentan salir del fondo y recomponer su torneo.

El encuentro se disputará en Mazatlán, donde se espera un contraste marcado entre dos realidades que chocan en la cancha.

Cómo llegan Mazatlán vs Cruz Azul a la J12 de la Liga MX

La Máquina del Cruz Azul llega como uno de los protagonistas del torneo. Con 26 puntos, se ubica en la segunda posición de la Tabla General y tiene como objetivo recuperar el liderato, luego de que Chivas le arrebatara la cima tras ganar su partido pendiente. El equipo de Nicolás Larcamón arriba con un nivel competitivo y sólido, respaldado por un ataque peligroso con nombres como Gabriel Fernández, Nico Ibáñez, Agustín Palavecino y José Paradela.

Mientras tanto, Mazatlán atraviesa un torneo irregular. Se encuentra en la posición 16 con 10 unidades y ha mostrado altibajos: fue capaz de golear a León, pero también de caer ante América. Además, su rendimiento como local no ha sido convincente, con más derrotas que victorias en casa.

A esto se suma la presión en la tabla de cocientes, donde los Cañoneros están comprometidos y necesitan sumar puntos para evitar sanciones económicas, lo que convierte este partido en una prueba exigente ante uno de los mejores visitantes del certamen.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs Cruz Azul de la J12 - Liga MX

Este viernes 20 de marzo, Mazatlán recibirá a Cruz Azul en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa, por la J12 del Clausura 2026. El partido está programado para iniciar a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta y por streaming. Además, podrás conocer el resultado en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 20 de marzo, 21:06 horas

Viernes 20 de marzo, 21:06 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7, Tubi

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

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