El Necaxa y los Xolos se enfrentan este viernes en el primer partido de la Jornada 12 (J12) del Clausura 2026. Con la fase regular avanzando, los dos equipos necesitan sumar para no rezagarse y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

El Estadio Victoria será el escenario de este duelo entre dos conjuntos que buscan dejar atrás la parte baja de la tabla. Tanto Necaxa como Xolos llegan con la urgencia de puntos y la intención de acercarse a la zona de Liguilla, en un choque que promete intensidad desde el arranque.

Cómo llegan Necaxa vs Xolos a la J12 de la Liga MX

Los Rayos del Necaxa no atraviesan su mejor momento. El equipo de Aguascalientes suma 10 puntos y se ubica en la posición 14 de la Tabla General, lejos de la zona de Liguilla. Además, no ha ganado en sus últimos 5 partidos, y en su último compromiso empató sin goles ante Puebla.

Por su parte, Xolos llega con un ligero impulso anímico. El conjunto fronterizo es décimo de la clasificación con 12 unidades y viene de conseguir una victoria importante frente a León por marcador de 0-3 en la fecha 11, un resultado que, aunque abultado, significó apenas su segundo triunfo del certamen.

El último encuentro entre Rayos y Xolos se dio la campaña pasada (Apertura 2025) y el resultado fue un 3-0 a favor de los canes en el Estadio Caliente. En el Apertura 2024, Xolos también sacó los tres puntos (1-2), pero lo hizo en la casa de los Rojiblancos.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Xolos de la J12 - Liga MX

Este viernes 20 de marzo, Necaxa recibirá a Xolos en el Estadio Victoria de la ciudad de Aguascalientes dentro de la actividad de la J12 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta y por streaming. También se podrá conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 20 de marzo, 19:00 horas

Viernes 20 de marzo, 19:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Claro Sports (web y YouTube), Pluto TV

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

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