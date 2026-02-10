El pasado 3 de febrero, Tigres UANL, junto con América y Pumas, hicieron su presentación en el inicio de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026 . Hoy vuelven a la cancha del certamen del balompié contra su rival del debut: Forge FC. Te diremos a qué hora y qué plataformas transmitirán EN VIVO este el encuentro .

Los de la Sultana del Norte empataron sin goles contra el Forge FC en el partido de debut de la Concachampions 2026. Este día, el conjunto universitario tendrá la oportunidad de reescribir los resultados a su favor.

¿Cómo se encuentra Tigres para el encuentro?

Al igual que en el toreno pasado, Tigres UANL se encuentran en lo alto de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Suman 10 puntos con un récord de nueve goles a favor y cuatro en contra, que posicionan al equipo en el segundo puesto, tan solo por debajo del líder, Chivas de Guadalajara.

El pasado viernes, los de la Sultana del Norte aplastaron 5-1 a Santos Laguna en el partido de la Jornada 5 del torneo semestral actual. Sin duda, Tigres UANL mantiene un nivel impecable e intachable en la Liga MX que pude llevarse también a la Concachampions .

¿Cuándo y dónde ver Tigres UANL vs Forge FC EN VIVO en la Concachampions?

Fecha: 10 de febrero

Hora: 21:00 horas

Transmisión: FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

