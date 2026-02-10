Este martes 10 de febrero de 2026, el futbol tendrá actividad durante prácticamente toda la jornada, con partidos programados desde la mañana y hasta la noche. El día incluye juegos de torneos nacionales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto por televisión como a través de plataformas de Internet.Para facilitar verlos, a continuación te compartimos una guía con los horarios y canales de transmisión de cada partido del día. El listado contempla opciones de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información necesaria para ver cada encuentro.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF