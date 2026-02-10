Este martes 10 de febrero de 2026, el futbol tendrá actividad durante prácticamente toda la jornada, con partidos programados desde la mañana y hasta la noche. El día incluye juegos de torneos nacionales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto por televisión como a través de plataformas de Internet.

Para facilitar verlos, a continuación te compartimos una guía con los horarios y canales de transmisión de cada partido del día. El listado contempla opciones de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información necesaria para ver cada encuentro.

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Venados vs Cancún FC | 18:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Pumas vs San Diego FC | 19:00 | FOX One |

Tigres vs Forge FC | 21:00 | FOX One |

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Puebla vs Atlas | 17:00 | FOX One, Tubi |

San Luis vs Pachuca | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Santos vs Xolos | 19:06 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Copa de Alemania EN VIVO

Hertha Berlin vs Freiburg | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Deportivo Táchira vs The Strongest | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Coppa Italia EN VIVO

Napoli vs Como 1907 | 14:00 | FOX One |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

