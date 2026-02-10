Martes, 10 de Febrero 2026

Futbol hoy 10 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este martes 10 de febrero de 2026, el futbol tendrá actividad durante prácticamente toda la jornada, con partidos programados desde la mañana y hasta la noche. El día incluye juegos de torneos nacionales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto por televisión como a través de plataformas de Internet.

Para facilitar verlos, a continuación te compartimos una guía con los horarios y canales de transmisión de cada partido del día. El listado contempla opciones de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información necesaria para ver cada encuentro.

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Venados vs Cancún FC | 18:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

  • Pumas vs San Diego FC | 19:00 | FOX One |
  • Tigres vs Forge FC | 21:00 | FOX One |

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Puebla vs Atlas | 17:00 | FOX One, Tubi |
  • San Luis vs Pachuca | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Santos vs Xolos | 19:06 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Copa de Alemania EN VIVO

  • Hertha Berlin vs Freiburg | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Deportivo Táchira vs The Strongest | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY martes 10 de febrero de 2026 - Coppa Italia EN VIVO

  • Napoli vs Como 1907 | 14:00 | FOX One |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

