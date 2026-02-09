Chivas femenil pierde el invicto ante Pumas

El invicto de Chivas femenil llegó a su fin en este Clausura 2026. Pese a que, estuvieron constantemente amedrentando la cabaña defendida por Jashia López, las rojiblancas no pudieron conseguir la remontada en el Estadio Olímpico Universitario y cayeron por la mínima diferencia ante Pumas con un soberbio gol de Montserrat Hernández, quien aplicó la ley de la ex.

El Rebaño intentó de todo. Disparos de larga distancia, cabezazos, contra golpes, jugadas prefabricadas, pero simplemente no pudo superar la figura de la arquera de 21 años, quien vivió apenas su segundo partido con las universitarias en dos torneos con la institución auriazul.

López dio muestra de todo lo aprendido en las fuerzas básicas del Guadalajara porque, cabe destacar que la cancerbera realizó todo su proceso formativo con las categorías menores del club tapatío, pero al no entrar en planes para el Apertura 2025, tuvo que buscar una nueva oportunidad, misma que se le dio con Pumas.

Chivas llegaba a este encuentro con siete partidos al hilo sin derrota y cinco victorias consecutivas, sin embargo, nada de eso valió frente al conjunto capitalino que logró ponerse en ventaja al minuto 26’ con un disparo de larga distancia de Hernández que terminó encajándose en el ángulo superior izquierdo de la portería.

Una vez que tuvieron la superioridad en sus manos, Pumas se encargó de defender el resultado con garra y corazón. Por su parte, Chivas se volcó al frente, pero la falta de claridad frente al arco terminó por guiarlas a su primera derrota en el torneo. Incluso, cuando las ideas ofensivas comenzaron a escasear, se jugó hasta con tres delanteras, pero nada les funcionó.

Guadalajara también vio cortada su racha de cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota frente a las universitarias . Por lo que, ahora deberán enfocarse rápidamente en su siguiente encuentro: el Clásico Tapatío, mismo que se disputará el lunes 16 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio AKRON.

