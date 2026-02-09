Gabriel Milito llegará al Clásico Nacional en uno de sus mejores momentos desde que asumió el mando de Chivas. El técnico argentino mantiene al equipo invicto en el presente torneo, un arranque que ha renovado la ilusión rojiblanca . Sin embargo, el duelo ante el América no solo pondrá a prueba su buen inicio, sino que lo colocará frente a un reto histórico: convertirse en el primer entrenador en la era de Amaury Vergara en ganar un Clásico Nacional de temporada regular en el Estadio Akron.

Desde el inicio de la gestión de Amaury Vergara al frente del Guadalajara, el conjunto rojiblanco no ha podido imponerse al América en casa durante la fase regular de la Liga MX. A lo largo de este periodo, once directores técnicos han pasado por el banquillo de Chivas sin conseguir una victoria ante las Águilas en el Akron en temporada regular, una estadística que refleja la complejidad del reto que enfrentará Milito.

En los últimos años, el Estadio Akron ha dejado de ser la fortaleza que solía representar para el Rebaño Sagrado cuando el rival es el América. El Clásico Nacional disputado en Guadalajara se ha convertido en una prueba constante , con un saldo limitado para Chivas, que solo ha logrado dos triunfos como local ante su acérrimo rival, ambos en instancias de eliminación directa.

El primero de esos triunfos se presentó en el Torneo Guard1anes 2020, bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Vucetich. En la ida de los cuartos de final, Chivas se impuso 1-0 en un encuentro que quedó marcado por la actuación de Cristian Calderón y sus recordados “Chicotazos”, resultado que puso fin a una racha negativa en casa frente al América que se extendía desde 2017.

La segunda victoria llegó varios años después, en la Concacaf Champions Cup 2025, con Gerardo Espinoza al frente del equipo. Chivas volvió a vencer 1-0 a las Águilas en el Akron, un triunfo que, pese a la posterior eliminación en el partido de vuelta, tuvo un significado especial para la afición rojiblanca al romper una inercia adversa en casa.

De cara al duelo de este sábado, Gabriel Milito cuenta con una oportunidad dorada ante su gente. El buen paso de su equipo en el torneo actual alimenta la ilusión de cortar una sequía que se mantiene vigente desde hace más de nueve años y de devolverle al Akron la condición de escenario intimidante en los Clásicos Nacionales.

La última victoria de Chivas sobre el América en temporada regular de la Liga MX se remonta al Clausura 2017, bajo el mando de Matías Almeyda, cuando el Rebaño Sagrado se impuso 1-0 con un gol de penal de Ángel Zaldívar. Desde entonces, cada Clásico en Guadalajara ha representado una cuenta pendiente que Milito intentará saldar .

SV