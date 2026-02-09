El pasado domingo, el mundo fue testigo de la Final del certamen de futbol americano de la NFL entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle en la edición número 60 del Super Bowl, y no, no es una exageración.

El evento de la NFL es el evento de futbol americano más visto al año en todo a nivel internacional, no solo por el deporte y el furor de las y los aficionados por conocer el desenlace de la serie, sino por el tradicional espectáculo de medio tiempo.

Este año, el anuncio de Bad Bunny como encargado del entretenimiento durante el medio tiempo del Super Bowl, colapsó las redes sociales y dividió la opinión pública entre quienes apoyaban la presentación del puertorriqueño en el evento y entre quienes lo rechazaban por no ser ciudadano estadounidense, todo esto en medio de la controversia por las recientes políticas antimigrantes impulsadas por el presidente Donald Trump.

El evento que dispraó los vuelos privados

El revuelo por el Super Bowl este año fue tremendo en las plataformas y los medios de comunicación. Buena parte de este fenómeno mediático se vio reflejado en la insólita cantidad de vuelos privados que llegaron a California para presenciar la Final organizada por la NFL .

Según información proporcionada por la página Flightradar24, que mide el tráfico aéreo en tiempo real en el mundo, cinco aeropuertos del Área de la Bahía (Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), Aeropuerto Internacional de San José (SJC), Aeropuerto Internacional de Oakland (OAK), Aeropuerto Municipal de Livermore (LVK) y Hayward Executive Airport (HWD) ) experimentaron un aumento del mil 136 % en las salidas de aviones privados inmediatamente después del partido, en comparación con el domingo anterior.

Last night’s #SuperBowlLX private jet exodus was wild! Five Bay Area airports (SFO, SJC, OAK, LVK & HWD) together saw a 1,136% increase in bizjet departures during the immediate post-game hours—compared to the previous Sunday. ��✈️ pic.twitter.com/lWb9Uz4jMM— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2026

Sin duda, esta edición del Super Bowl dará mucho de qué hablar en el futuro y será un parteaguas en las próximas ediciones, no solo por sus momentos icónicos y virales, sino por toda la reacción mediática y movilización de masas que provocó a nivel mundial, más específicamente, en América Latina.

