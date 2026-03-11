Las y los aficionados de la Liga MX disfrutaron de una jornada apasionante el pasado 10 de marzo con la participación de Rayados de Monterrey contra la Máquina del Cruz Azul en el certamen internacional de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Este 11 de marzo, la emoción se avivará con la presencia del bicampeón de la liga mexicana, los Diablos Rojos de Toluca, que se enfrentarán contra San Diego FC en el Snapdragon Stadium. Te diremos los horarios y los canales y transmisiones que emitirán los encuentros correspondientes a los partidos de Ida de Octavos de Final de la Concachampions 2026.

Cruz Azul mostró poderío

Santiago Mele se encargó de demostrar por qué Luis Cárdenas es el portero titular en Rayados de Monterrey y, en una jugada, le regaló el partido al Cruz Azul (2-3) , que superó a la escuadra norteña en la Ida de los Octavos de Final del certamen de la Concacaf.

La Máquina de Nicolás Larcamón llegó a siete victorias consecutivas contando sus compromisos en el plano internacional y lo hecho hasta ahora en Liga MX, donde son líderes del torneo Clausura 2026 . Por el otro lado, la realidad de los Rayados es cada vez más preocupante.

La Máquina, que atraviesa un ascenso futbolístico envidiable y es reconocida como uno de los equipos que mejor juegan en la Liga MX, no desaprovechó la vulnerabilidad del rival. Con la ventaja numérica y un portero improvisado enfrente, Cruz Azul se volcó al frente. Primero, Gonzalo Piovi hizo efectiva una pena máxima con un cobro implacable, y minutos más tarde, Nicolás Ibáñez sentenció la remontada con un remate de volea letal que dejó sin oportunidad a Medina.

Este resultado confirma las dos caras de la moneda en el futbol mexicano actual. Mientras Cruz Azul luce sólido, tácticamente disciplinado y letal, Rayados continúa en una caída libre preocupante, castigado por errores puntuales que hoy los tienen contra las cuerdas .

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la Champions League este 11 de marzo?

La afición espera que el primer duelo de Toluca en los Octavos de Final sea contundente y le permita continuar con paso firme en lo que resta del certamen. ¡No te pierdas de este y más duelos de la Concachmapions EN VIVO!

Nashville SC vs Inter Miami CF

Sede: Geodis Park

Hora: 17:30

Transmisión: FOX One y FOX+

LA Galaxy vs Mount Pleasant FA

Sede: Dignity Health Sports Park

Hora: 19:30

Transmisión: FOX One y FOX+

San Diego FC vs Toluca

Sede: Snapdragon Stadium

Hora: 21:30

Transmisión: FOX One y FOX

