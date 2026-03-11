La Selección Mexicana de beisbol tiene en sus manos su futuro en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y se lo jugará cuando enfrente este miércoles 11 de marzo a Italia en un duelo decisivo dentro de la fase de grupos. Después de haber caído el lunes ante Estados Unidos, la novena nacional dirigida por Benjamín Gil depende de una victoria para mantenerse con posibilidades de avanzar a los cuartos de final del torneo.

México llega a este juego con marca de dos victorias y una derrota, por lo que el resultado ante los europeos será determinante. Una derrota sería la eliminación del equipo tricolor del evento más importante del beisbol a nivel selecciones, mientras que un triunfo mantendría vivas sus aspiraciones, aunque el pase dependería de los porcentajes finales dentro del grupo.

El manejador mexicano se mostró tranquilo tras el descalabro frente a los anfitriones y aseguró que el objetivo del equipo sigue firme. Benjamín Gil señaló que su equipo está enfocado en conseguir "cuatro victorias más", es decir, competir hasta la final y ganarla.

Para el juego de México vs Italia, el encargado de abrir el juego en el montículo será el tijuanense Javier Assad, de los Chicago Cubs, quien ya tuvo actividad en el debut de México frente a Gran Bretaña. El lanzador es una de las cartas fuertes del cuerpo de peloteros mexicano en esta edición del torneo.

México buscará repetir o mejorar la actuación que tuvo en la edición anterior del certamen. En total, el tricolor ha participado en seis Clásicos Mundiales, siendo 2023 su mejor participación histórica dentro del torneo internacional, ya que llegó a las semifinales.

¿Dónde ver EN VIVO México vs Italia del Clásico Mundial 2026?

El partido entre México e Italia podrá verse en televisión y plataformas de streaming en México a través de las siguientes opciones:

Fecha y hora: Miércoles 11 de marzo, 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Miércoles 11 de marzo, 17:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Nu9ve

*Con información de SUN

**Tiempo del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF