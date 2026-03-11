La emoción de la Champions League continúa este 11 de marzo con cuatro enfrentamientos, entre ellos, los que disputarán el Paris Saint-Germain (PSG) y Real Madrid. Te diremos dónde ver EN VIVO los partidos de esta jornada correspondientes a la Ida de los Octavos de Final del certamen de la UEFA.

Real Madrid vs Manchester City

Los equipos vuelven a coincidir en la Champions League, un cruce que se ha convertido en un mini clásico de años recientes en el futbol europeo, en el que las emociones siempre han dejado a los aficionados al borde del asiento.

Desde 2020, estos clubes se han visto las caras en la competencia cada año, excepto en 2021 y, en total, han chocado en 15 ocasiones , todas del 2012 a la fecha y no podría haber más paridad en la marca, con cinco triunfos para cada uno y cinco empates, aunque de seis batallas en fase de eliminación, cuatro se han pintado de blanco.

Esta temporada ya se enfrentaron en la Fase de Liga y el resultado fue un triunfo inglés por 2-1 en Chamartín, que resultó clave para que los Citizens terminaran con un el octavo lugar y con el boleto directo a la etapa vigente.

PSG vs Chelsea

El Paris Saint-Germain recibe al Chelsea en el Parque de los Príncipes para una reedición de la Final del Mundial de Clubes del verano pasado . La última vez que se enfrentaron en Champions League fue hace diez años, precisamente en la misma fase de Octavos de Final, de la que los rouge et bleu salieron airosos.

Esta temporada, los dirigidos por Luis Enrique, sobrevivieron a los playoffs contra el Mónaco, que les sacó varios sustos en ambos partidos de la llave y los parisinos se impusieron solo por un gol en el global. No obstante, los del Principado fueron sus últimos rivales en el campeonato local y les sacaron los tres puntos en la capital de Francia, sembrando dudas en un equipo que ha perdido dos de sus últimos cuatro en Ligue 1.

Aún así, para el PSG enfrentar un club inglés le da un toque especial, ya que la campaña pasada pasaron por encima del Liverpool, Aston Villa y Arsenal para llegar al duelo por el título y conquistar eventualmente su primer "orejona".

Bayer Leverkusen vs Arsenal

En el Arsenal sueñan con romper la sequía de títulos y este año los líderes de la Premier pueden tener esa oportunidad, no solo en el campeonato local, sino en el continental.

El equipo de Mikel Arteta llega como amplio favorito en el papel al encuentro frente al Bayer Leverkusen en BayArena, que suele ser un ambiente hostil para los visitantes. Terminaron en primer lugar en la fase de liga con paso perfecto, ocho victorias en ocho partidos, con 23 goles a favor y solo cuatro en contra, con triunfos importantes sobre el Bayern Múnich, Atlético de Madrid e Inter.

Las aspirinas, por su parte, querían "un gran reto" después de eliminar al Olympiacos en la reclasificación de la UCL. Ahora tendrán que sacar la casta y hacer 180 minutos perfectos si quieren romper la sequía de seis Octavos de Final sin gloria .

Bodo/Glimt vs Sporting CP

El conjunto nórdico derrotó en dos ocasiones al Inter hace un par de semanas para clasificar, y ha sumado victorias gigantescas ante el Manchester City y Atlético de Madrid en la fase de liga, y la semana pasada avanzaron a Cuartos de Final en la Copa de Noruega. El Bodo ya sabe lo que es enfrentar equipos lusitanos en competencias europeas . La temporada pasada en la Europa League derrotaron al Porto y al Braga en la fase de grupos.

El Sporting de Lisboa no puede dejar que les gane el frío —en Bodo esperan unos 5° C durante el partido— si quieren terminar con la sequía de 43 años sin pasar de Octavos de Final en UCL.

El colombiano, Luis Suárez es el máximo referente al ataque de los Leones, fue elegido como el delantero del mes de febrero en la liga portuguesa, repitiendo el reconocimiento de enero y será clave para la eliminatoria, pero ahora está en un momento de incertidumbre por sobrecarga física.

Te recomendamos: Infantino habla con Trump sobre participación de Irán en el Mundial

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la Champions League este 11 de marzo?

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Sede: BayArena

Hora: 11:45

Transmisión: FOX One y FOX+

PSG vs Chelsea

Sede: Parque De Los Príncipes

Hora: 14:00

Transmisión: FOX One y FOX

Real Madrid vs Manchester City

Sede: Bernabéu

Hora: 14:00

Transmisión: FOX One y FOX+

Bodo/Glimt vs Sporting CP

Sede: Aspmyra Stadion

Hora: 14:00

Transmisión: HBO MAX, TNT y TNT Sports

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF