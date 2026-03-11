El pasado martes, durante el partido de Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 contra Philadelphia Union, el portero de las Águilas del América, Luis Ángel Malagón, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda .

Hasta el momento, se desconoce la gravedad de la lesión del arquero. El club mexicano, desde sus redes sociales, avisó que Malagón sería revisado por personal médico para evaluar el alcance.

Anuncio de las Águilas. X / @ClubAmerica

Por su parte, Malagón, desde su perfil de Instagram, se mostró vulnerable y ciertamente triste por la lesión que hoy lo aqueja. Según redactó, se encuentra " [h]erido y triste, con el alma hecha pedazos ".

IG / @angel_malagonv

La lesión | VIDEO

A los 37 minutos del encuentro entre las Águilas y el Philadelphia Union, Malagón intentó despejar una pelota en el área chica, pero se desplomó con una mueca de dolor mientras se tocaba la parte inferior de su pierna izquierda. El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales .

Aquí la mejor toma de la lesión de Luis Malagón.



A velocidad normal y sin contexto, no parece haber nada, pero...



A velocidad reducida y en el momento correcto se puede apreciar la lesión.



Es terrorífica, muy lamentable.



La ruptura del talón de Aquiles, ojalá y no... pic.twitter.com/3Csan8ZV6J— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 11, 2026

El entrenador brasileño de los azulcremas, André Jardine, confirmó ante medios que Malagón se lesionó el tendón de Aquiles. "Lo de Malagón es una lesión un tanto grave, una lesión en el tendón de Aquiles. [...] Ojalá no sea una ruptura total, ojalá sea una ruptura parcial, pero lo va a sacar (del campo) por un buen tiempo".

¿Se pierde el Mundial?

El también portero de la Selección Mexicana pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026 que se inaugura en tres meses, si se confirma la ruptura total .

Malagón, quien fue factor importante para que América lograra un tricampeonato el año pasado, pelea por un puesto como titular en la selección mexicana con Raúl Rangel (Chivas), quien ha sido titular los últimos encuentros.

La lesión del portero americanista también le abriría la puerta al veterano Guillermo Ochoa (Limassol de Chipre) o Carlos Acevedo (Santos Laguna) para completar los tres arqueros convocados al Mundial.

Malagón, de 29 años, fue el titular del equipo mexicano en 12 partidos del año pasado, incluyendo la conquista de los títulos de la Liga de Naciones y de la Copa Oro. " Son cosas de futbol, es una lesión casi inexplicable por el movimiento que hace ", dijo Jardine.

América se impuso 1-0 sobre Philadelphia y podría asegurar su pase a los Cuartos de Final la próxima semana con un empate en el estadio de la Ciudad de los Deportes en la capital mexicana.

"El triunfo era importante, pero el sentimiento es de tristeza por Malagón, lo queremos mucho", dijo el entrenador de las Águilas. "Nuestro pensamiento será positivo para que 'Mala' se recupere, pero no podemos mentir, es una lesión que nos toca mucho".

Con información de AP.

