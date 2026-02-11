Este miércoles 11 de febrero de 2026, el futbol llegará con una agenda cargada de actividad a lo largo del día, con partidos programados desde primeras horas de la mañana y hasta la noche. La jornada reúne compromisos de torneos nacionales e internacionales, con opciones de transmisión EN VIVO tanto en televisión como en plataformas digitales.Para facilitar su consulta, se presenta una guía con los horarios y canales de transmisión de cada encuentro del día. El listado incluye alternativas de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información indispensable para seguir los partidos en tiempo real.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF