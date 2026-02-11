Este miércoles 11 de febrero de 2026, el futbol llegará con una agenda cargada de actividad a lo largo del día, con partidos programados desde primeras horas de la mañana y hasta la noche. La jornada reúne compromisos de torneos nacionales e internacionales, con opciones de transmisión EN VIVO tanto en televisión como en plataformas digitales.

Para facilitar su consulta, se presenta una guía con los horarios y canales de transmisión de cada encuentro del día. El listado incluye alternativas de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información indispensable para seguir los partidos en tiempo real.

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

América vs Deportivo Olimpia | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Monterrey vs Xelajú MC | 21:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

Manchester City vs Fulham | 13:30 | FOX One |

Aston Villa vs Brighton | 13:30 | Tubi, FOX One, FOX |

Nottingham Forest vs Wolverhampton | 13:30 | HBO MAX |

Crystal Palace vs Burnley | 13:30 | HBO MAX |

Sunderland vs Liverpool | 14:15 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania EN VIVO

Bayern Munich vs RB Leipzig | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Copa del Rey EN VIVO

Athletic Club vs Real Sociedad | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Alianza Lima vs 2 de Mayo | 18:30 | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Coppa Italia EN VIVO

Bologna vs Lazio | 14:00 | FOX One, Tubi |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

