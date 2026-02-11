Miércoles, 11 de Febrero 2026

Futbol hoy 11 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este miércoles 11 de febrero de 2026, el futbol llegará con una agenda cargada de actividad a lo largo del día, con partidos programados desde primeras horas de la mañana y hasta la noche. La jornada reúne compromisos de torneos nacionales e internacionales, con opciones de transmisión EN VIVO tanto en televisión como en plataformas digitales.

Para facilitar su consulta, se presenta una guía con los horarios y canales de transmisión de cada encuentro del día. El listado incluye alternativas de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información indispensable para seguir los partidos en tiempo real.

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

  • América vs Deportivo Olimpia | 19:00 | FOX One, FOX+ |
  • Monterrey vs Xelajú MC | 21:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Manchester City vs Fulham | 13:30 | FOX One |
  • Aston Villa vs Brighton | 13:30 | Tubi, FOX One, FOX |
  • Nottingham Forest vs Wolverhampton | 13:30 | HBO MAX |
  • Crystal Palace vs Burnley | 13:30 | HBO MAX |
  • Sunderland vs Liverpool | 14:15 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania EN VIVO

  • Bayern Munich vs RB Leipzig | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Copa del Rey EN VIVO

  • Athletic Club vs Real Sociedad | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Alianza Lima vs 2 de Mayo | 18:30 | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Partidos HOY miércoles 11 de febrero de 2026 - Coppa Italia EN VIVO

  • Bologna vs Lazio | 14:00 | FOX One, Tubi |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

