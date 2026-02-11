Pumas es eliminado de la Concacaf Champions Cup

La remontada no llegó, pero sí una nueva decepción. Los Pumas derrotaron 1-0 al San Diego FC, pero se quedaron a dos goles de igualar el marcador global (4-2) y quedaron eliminados en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Rotundo fracaso de Efraín Juárez y sus dirigidos. La tónica del partido fue como se esperaba: los Pumas volcados al frente y el San Diego FC esperando para atacar al contragolpe.

Los del Pedregal se adueñaron de la pelota, generaron volumen de juego y crearon constante peligro en la portería sandieguina, pero les faltó lo más importante: anotar los goles que necesitaban.

Para su mala fortuna, se toparon con la figura de Pablo Sisniega, quien salió en plan grande y evitó la caída de su marco en seis ocasiones claras con soberbias atajadas.

El portero mexicano tuvo una impresionante actuación y fue el principal factor para el conjunto universitario no marcará más anotaciones. Sin él, la historia pudo haber sido, completamente, diferente.

Quizás se agigantó por la presencia de su padre, Ivas Sisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en uno de los palcos de CU.

Al igual que su hijo, el directivo mexicano salió con una enorme sonrisa del estadio.

En el gol de Pedro Vite (47'), no tuvo nada que hacer. El volante auriazul realizó un estupendo disparo, gracias a un tiro libre provocado por Uriel Antuna.

La anotación del ecuatoriano ilusionó a los casi 12 mil aficionados que se dieron cita en el inmueble capitalino. Soñaba con una épica remontada, pero se llevaron una nueva decepción.

A pesar de que los Pumas tuvieron el control de partido y fueron mejores, el San Diego FC también tuvo sus oportunidades de marcar, pero un héroe inesperado se hizo presente.

Sorprendentemente, el poste izquierdo de Keylor Navas salvó, en dos ocasiones, al equipo universitario.

La ilusión auriazul se mantuvo hasta el minuto 95, pero cuando el árbitro central señaló la finalización, se esfumó de sopetón.

La remontada no llegó, los Pumas no pudieron conseguir la hazaña y se despidieron, prematuramente, de la Concachampions.

La afición, esa que es incondicional, pero que también es exigente, despidió a Efraín Juárez y a sus futbolistas con un fuerte abucheo al unísono.

Ahora, no tienen pretextos; sólo deben pensar en competir en un torneo. Tienen prohibido fallar en el Clausura 2026.