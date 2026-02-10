Los Astros dominan y siguen invictos en la BCLA

Este martes el basquetbol regresó a Guadalajara con el primer partido de los Astros de Jalisco este año en su casa, contra los Paisas de Medellín dentro de la Basketball Champions League Americas y la quinteta tapatía dio un recital frente a su afición, ganando 125-72.

Desde el salto inicial, los fanáticos que se dieron cita en la arena cumplieron su parte e hicieron que retumbara el recinto , a lo que los discípulos del entrenador, Iván Déniz correspondieron con un dominio en ambos costados de la duela de principio a fin.

Una defensa asfixiante con dobles marcas y mucha presión, junto a una ofensiva organizada, ágil y dinámica, sellos que le ha tatuado Déniz a su equipo, fueron marcando el ritmo del partido, consiguiendo una ventaja de hasta 15 puntos en el primer cuarto, de la que los cafetaleros no se repondrían, a pesar de un segundo cuarto en el que redujeron a hasta cinco esa diferencia, pero los Astros nulificaron cualquier intento mayor de remontar.

El tercer cuarto rompió por completo el partido y terminó con 29 unidades de diferencia para los tapatíos, que antes de la mitad del último periodo ya habían superado el umbral de los cien puntos y el cierre fue solo un trámite que dejó a cinco mexicanos en la duela por Jalisco: Paul Stoll, Karim Rodríguez, Diego Willis, Daniel Amigo y Víctor Álvarez.

El jamaiquino, Tyran De Lattiboudiere brilló con 27 puntos y 5 rebotes, acompañado de 23 unidades del ex NBA, Trey Burke.

“Estamos generando química en el equipo, tratamos de salir y mejorar cosas para la siguiente ronda. Me estoy acostumbrando al sistema y mejorar siento bien”, declaró Tyran después del encuentro.

El próximo jueves, los Astros enfrentan a los Caimanes del Llano , en busca de cerrar la fase de grupos de la Basketball Champions League Americas con paso perfecto y llegar con fuerza a los Cuartos de Final, donde ya los espera el Flamengo de Brasil.

SV