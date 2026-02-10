Donovan Carrillo: Quién es la esperanza mexicana en los JJOO de Invierno de Milano-Cortina y cómo está compuesta su familia

Donovan Carrillo se ha consolidado como el principal referente mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. A sus 26 años, el patinador artístico nacido el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, encarna una historia de constancia y ruptura de esquemas en una disciplina con escasa tradición e infraestructura en México.

Su irrupción internacional se consolidó en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en tres décadas en competir en patinaje artístico olímpico y el primero en avanzar a la final del programa libre. Aquel resultado no solo tuvo valor deportivo; redefinió la presencia de México en los deportes de invierno y posicionó a Carrillo como el máximo exponente nacional de la especialidad.

El camino no ha sido lineal. Formado inicialmente en condiciones limitadas, con entrenamientos en pistas improvisadas y recursos reducidos, Carrillo tuvo que complementar su preparación dando clases para financiar parte de su carrera. Ante la falta de infraestructura especializada en el país, migró su proceso de alto rendimiento al extranjero, particularmente a Canadá, donde actualmente reside y entrena en Toronto. Su clasificación a Milano-Cortina 2026 se concretó a través del sistema de cupos de la International Skating Union (ISU), asegurando para México una plaza olímpica gracias a sus resultados en el circuito internacional.

En la pista, su propuesta combina carga interpretativa y dificultad técnica, un perfil competitivo que lo ha mantenido vigente frente a potencias históricas de Europa, Asia y Norteamérica.

Una familia clave en su trayectoria

Detrás de su proyección internacional hay una estructura familiar determinante. Donovan Daniel Carrillo Suazo es hijo de Diana Icela Suazo y Adolfo Daniel Carrillo , ambos profesores de educación física. Creció junto a sus hermanas Daphne, Daniela y Sonny, en un entorno vinculado al deporte y la expresión corporal.

Antes de inclinarse por el patinaje artístico a los ocho años —inspirado en parte por el interés inicial de su hermana Daphne— practicó gimnasia, clavados y mostró afinidad por el futbol. Sin embargo, su inclinación artística terminó definiendo su rumbo competitivo.

El respaldo familiar implicó sacrificios económicos significativos. Su padre llegó a desempeñar hasta tres empleos para cubrir gastos de entrenamientos, vestuarios y competencias. Además, debido a la limitada oferta de pistas de hielo en México, Carrillo tuvo que entrenar fuera de su ciudad y posteriormente fuera del país, lo que redujo la convivencia cotidiana con su familia.

En su desarrollo también ha sido fundamental su primer entrenador, Gregorio Núñez, “Goyo”, a quien el propio atleta considera una segunda figura paterna. Núñez continuó apoyándolo incluso en momentos de dificultad financiera, contribuyendo a sostener su proceso formativo cuando la continuidad parecía incierta.

Hoy, Carrillo no solo representa una opción competitiva para México en Milano-Cortina 2026 ; simboliza la posibilidad de ampliar el legado iniciado en Beijing y de abrir camino a nuevas generaciones en el hielo olímpico.

