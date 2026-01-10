Con Manny al frente, los Charros de Jalisco abren semifinales en casa

Luego de dejar atrás una serie cardíaca y reñida contra los Naranjeros de Hermosillo, ahora los Charros de Jalisco se enfrentan a un nuevo reto en su camino rumbo al bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico . Este domingo 11 de enero a las 17:00 horas, la novena comandada por Benjamín Gil recibirá en el Estadio Panamericano a los Águilas de Mexicali para disputar el juego uno de las Semifinales.

Para este primer capítulo, Manny Bañuelos fue designado para ser el pitcher abridor, cargando con la responsabilidad de guiar al equipo hacia una victoria crucial que los pueda acercar cada vez más a la Gran Final. El zurdo reconoce la importancia de iniciar una serie de esta relevancia, por ello aseguró que buscará facilitarles el trabajo a sus compañeros desde la lomita.

“Ganar es mi meta, ya tengo toda la temporada lanzando y estoy en muy buen ritmo físicamente y también me siento súper bien mentalmente. Así que, apoyar a mis compañeros y facilitarles el juego para salir con la victoria es mi objetivo, yo sé qué tan importante es irnos con la ventaja desde el primer juego".

"Todos estamos buscando que se repita lo que sucedió el año pasado en el que vivimos una gran experiencia, que sea igual o aún mejor. El hecho de que el equipo me brinde la oportunidad de abrir el primer juego significa mucho para mí, como siempre voy a dar todo de mí desde el primer pitcheo hasta el último", manifestó el lanzador.

Jalisco se reencontrará con Mexicali tras haberlo vencido en la última serie del rol regular , por lo que Bañuelos considera que esto podría representar una ventaja para la escuadra albiazul. Además, señaló que, dentro del equipo, existe confianza plena.

"El haber ganado la última serie del rol regular frente a los Águilas nos permite llegar con confianza a estas semifinales. Sobre todo, por cómo fueron los juegos que estuvieron muy a favor de nosotros. Nos da algo de ventaja porque conocemos muy bien a sus bateadores, pero ya en esta instancia no hay rival débil, por algo los cuatro equipos estamos en semifinales".

“La meta de nosotros es estar enfocados juego por juego, picheo por picheo. Tenemos un muy buen ego, muy buena confianza en el clubhouse. El equipo está súper bien acoplado y todos creemos en cada uno de nosotros, en el talento de cada uno. Entonces sé que lo vamos a lograr y vamos por el bicampeonato”, culminó Manny.

SV