Los Rams de Los Ángeles vencieron 34-31 este sábado a las Panteras de Carolina gracias a una serie ganadora en el último cuarto, comandada por Matthew Stafford, para salir de casa de los felinos con el boleto a la Ronda Divisional de la Conferencia Americana .

Lo que en la previa y al inicio del partido parecía como un cruce muy inclinado hacia un lado, tuvo un cierre de locura. En el primer cuarto, los carneros anotaron en su primera serie ofensiva, aprovechando la posición que los locales dejaron al fallar una cuarta oportunidad. Hacia el final de la primera parte, también lograron una intercepción, en un pase desviado que cayó en las manos de Cobie Durant y que capitalizaron en el inicio del segundo periodo con otro touchdown que llegó en manos de Puka Nacua.

Con el momento en contra, pero la tribuna de su lado, el ataque de las panteras despertó y progresó en una serie de 65 yardas para descontar siete a la diferencia. A partir de ahí, la ofensiva acompañó el despertar y, tras un gol de campo para cambiar el marcador a 17-7 para los californianos, evitaron que volvieran a anotar en las próximas cuatro series ofensivas, hasta el tercer cuarto. Mientras, Bryce Young lideró a los campeones del Sur en otra serie anotadora que él mismo llevó a las diagonales antes de acabar la primera mitad, que terminó igualada en las estadísticas.

En la reanudación consiguieron el gol de campo y todo estaba empatado, hasta que los Rams reaccionaron y, de la misma forma, volvieron a sacar una diferencia de tres puntos. La primer ventaja para los locales llegó en el último cuarto , cuando en solo cuatro jugadas, convirtieron en siete puntos una intercepción que consiguió Mike Jackson, lo que puso de pie a todos en Charlotte.

Con el partido convertido en un ida y vuelta, los del entrenador, Sean McVay respondieron con un touchdown más con una conexión entre Stafford y Kyren Williams, quien llevó el ovoide a la zona para poner delante a los Rams.

En un partido que ya tenía los nervios del público y la tensión a tope, llegaron a la fiesta los equipos especiales, cuando en una serie posterior de Los Ángeles, Isaiah Simmons bloqueó el despeje, dejando a Young a solo 30 yardas de retomar la punta y así lo hizo el joven mariscal, encontrando a Jalen Coker

Matthew Stafford entró con menos de tres minutos de partido y sacó toda su experiencia para comandar una serie de dos minutos, siete jugadas y 71 yardas, que acabó en un pase preciso a su ala cerrada, Colby Parkinson para poner el 34-31 y dejando solo 38 segundos para que Bryce Young pudiera hacer algo, pero falló cuatro pases y los Rams sellaron el triunfo de visita en la Ronda de Comodines.

El dato: Matthew Stafford suma 50 series para ganar un partido, la quinta mayor cantidad en la historia de la NFL

Frente a frente

Matthew Stafford (LAR): 24/42 pases, 304 YDS, 3 TD, 1 INT

Bryce Young (CAR): 21/40 pases, 264 YDS, 1 TD, 1 INT

Kyren Williams (LAR): 13 ACA, 57 YDS, 0 TD

Chubba Hubbard (CAR): 13 ACA, 46 YDS, 2 TD

Puka Nacua (LAR): 10 REC, 111 YDS, 1 TD

Jalen Coker (CAR): 9 REC, 134 YDS, 1 TD

SV