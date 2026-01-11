Renata Zarazúa inicia con triunfos en el torneo Hobart International

La tenista mexicana Renata Zarazúa comenzó con paso firme su participación en el Hobart International, al imponerse con claridad por 6-0 y 6-1 a la japonesa Hiroko Kuwata, en duelo correspondiente a la primera ronda del certamen que se disputa en Australia. La capitalina, actual número 77 del ranking mundial, resolvió el encuentro en poco más de una hora, mostrando un tenis sólido y dominante de principio a fin.

Zarazúa aprovechó con efectividad sus oportunidades, al concretar cinco de siete quiebres de servicio, además de registrar 51 tiros ganadores y sumar 29 puntos con su saque, cifras que reflejaron la amplia superioridad mostrada sobre su rival. El control del partido fue constante, con intercambios largos en los que la mexicana impuso ritmo, profundidad y precisión desde el fondo de la cancha.

Más tarde, la mexicana superó 6-4 y 6-3 a Simona Waltert en la ronda final de la clasificación y disputará su último certamen previo a su participación en el Abierto de Australia.

Estos triunfos representan un impulso anímico importante para la tenista tricolor, luego de su temprana eliminación en el Torneo de Auckland.

El Hobart International, fundado en 1994, forma parte del circuito WTA en la categoría 250. Se disputa en canchas duras al aire libre y es considerado una parada clave en la preparación de las jugadoras rumbo al primer Grand Slam del año.

Para Zarazúa, este torneo representa el último compromiso previo a su participación en el Abierto de Australia, que comenzará el 18 de enero. La mexicana accedió de manera directa al cuadro principal del torneo australiano, un logro significativo en su carrera profesional.

El objetivo de la tenista tricolor será superar su mejor actuación en Melbourne, registrada en 2025, cuando logró avanzar hasta la segunda ronda.

Con el nivel mostrado en Hobart, Renata Zarazúa buscará llegar en ritmo competitivo y confianza al arranque de la temporada grande del tenis mundial en busca de conseguir mejores posiciones en el ranking.