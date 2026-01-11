Luego de la actividad registrada el viernes y sábado, el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX concluye su Jornada 1 (J1) este domingo 11 de enero con dos encuentros que terminan de completar la primera fecha del campeonato.

En este inicio de torneo, los equipos buscan sumar puntos importantes para arrancar con estabilidad la fase regular, mientras que otros intentan ajustar su funcionamiento tras los primeros minutos oficiales del semestre.

Los aficionados podrán seguir los partidos EN VIVO a través de televisión abierta, de paga y plataformas digitales, con distintas opciones de transmisión para disfrutar los encuentros desde cualquier lugar.

La jornada dominical presenta un duelo al mediodía y otro por la noche.

En esta nota te compartimos la agenda de los partidos del domingo 11 de enero, con horarios y canales de transmisión.

Partidos domingo 11 de enero de 2026 – Liga MX EN VIVO

Pumas vs Querétaro | 12:00 horas | TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

San Luis vs Tigres | 19:00 horas | ESPN, Disney+ Premium

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este domingo 11 de enero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

