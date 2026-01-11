Domingo, 11 de Enero 2026

Deportes | Supercopa de España

Barcelona vs Real Madrid: ¿Dónde ver EN VIVO Final de la Supercopa de España?

El año pasado, el Barcelona aplastó al Madrid 5-2 en la final de la Supercopa de España; ¿volverá a repetirse esta victoria?

Por: Fabián Flores

¡No te pierdas el desenlace de la Supercopa de España EN VIVO! EFE / ARCHIVO

Este 11 de enero, el Torneo de la Supercopa de España llega a su fin con el clásico entre Barcelona y Real Madrid, tras la victoria de este último ante al Atlético de Madrid (2-1). Te diremos dónde ver EN VIVO la transmisión de esta final que promete ser memorable e intensa.

El Madrid jugó esta pasada semifinal sin el lesionado Kylian Mbappé, quien quedó fuera por un esguince en la rodilla izquierda por segundo partido consecutivo. El equipo de Xabi Alonso enfrentará a Barcelona en la final del torneo de cuatro equipos.

"El objetivo era llegar a la final", indicó Alonso. "Ha sido una semi muy disputada. Se puso muy de cara desde el principio. El equipo compitió, supo sufrir. Con el 2-1 el equipo se sujetó y aguantó bien".

A pesar de que el Atlético creó varias oportunidades para marcar en la segunda mitad, el portero Thibaut Courtois hizo bien en desviar un cabezazo a quemarropa de Sorloth y un disparo lejano de Alex Baena.

"Nos faltó tener más frialdad en el golpeo final, pero Courtois tuvo dos o tres intervenciones muy buenas. El equipo jugó bien, a lo que quisimos jugar. Ellos metieron un golazo y luego hicieron un contragolpe muy bueno que definieron muy bien", admitió el técnico del Atlético, Diego Simeone. "No fuimos contundentes y felicitamos al rival, porque ellos sí lo fueron".

¿Dónde ver EN VIVO la final de la Supercopa de España?

Barcelona goleó el pasado miércoles 5-0 al Athletic de Bilbao en la otra semifinal. El año pasado, el Barcelona aplastó al Madrid 5-2 en la final de la Supercopa de España. ¿Volverá a repetirse esta victoria del conjunto culé?

  • Sede: King Abdullah Sports City, Arabia Saudita
  • Horario: 13:00 horas
  • Transmisión: SKY Sports

¡No te pierdas el desenlace de este certamen deportivo!

FF

Temas

