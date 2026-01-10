En una versión alegre y con buen futbol, Chivas se impuso 2-0 a Pachuca en su debut en el Clausura 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito jugó por nota y, con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre, obtuvo sus primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.

El encuentro de esta noche también marcó la presentación de Brian Gutiérrez , quien se consolidó como uno de los mejores jugadores del partido al brindar una asistencia y fungir como el péndulo del equipo rojiblanco. Asimismo, Ángel Sepúlveda hizo su aparición y disputó sus primeros minutos en su segunda etapa como jugador del Guadalajara.

Desde el arranque del partido, el Guadalajara dominó las acciones, impulsado por un ambiente único en la tribuna. El empuje y aliento de la afición se hicieron sentir en la cancha, mientras el conjunto de Milito dejaba una grata impresión en su debut dentro del torneo.

Chivas fue quien llevó el control del encuentro y, de esa manera, llegó el primer gol. Richard Ledezma asistió a Brian Gutiérrez, quien, dentro del área, cedió el balón a la “Hormiga”, que no perdonó y empujó el esférico para colocar el 1-0, haciendo estallar de júbilo las gradas del Estadio Akron.

Armando González volvió a aparecer. El campeón de goleo de la Liga MX y mejor jugador del torneo pasado convirtió su primer tanto del certamen, llevándose los aplausos de la afición, mientras celebraba, fiel a su estilo, con un ‘Jutsu’.

Guadalajara mostró un nuevo rostro: fresco, dinámico y vertical. Brian Gutiérrez se consolidó como el motor del equipo, destacando tanto en labores de recuperación como en el aporte ofensivo, confirmando su buen rendimiento como refuerzo.

Chivas pudo ampliar el marcador en varias ocasiones. Ledezma sacó un disparo por el costado derecho que pasó rosando el poste, mientras que Luis Romo dejó escapar dos oportunidades claras. Finalmente, cerca del descanso, Efraín Álvarez ingresó al área y asistió al segundo poste a Daniel Aguirre, quien cerró de gran manera la jugada para colocar el 2-0 antes del entretiempo.

En el segundo tiempo llegó el debut de Ángel Sepúlveda con Chivas en su segunda etapa , mientras que González salió del campo entre aplausos de la afición. Los seguidores rojiblancos le dieron una cálida bienvenida al “Cuate”, con la ilusión de que su regreso sea más exitoso que su paso por el club hace ocho años.

Chivas mantuvo el dominio, controló a Pachuca y no permitió que el cuadro hidalguense generara peligro ni consiguiera anotaciones.

El encuentro cerró entre cánticos y un gran ambiente en la tribuna. Al grito de “Olé, olé”, la afición se fue satisfecha a casa tras presenciar una versión poco habitual en el Akron: un equipo con verticalidad, velocidad y un futbol atractivo que ilusiona de cara al presente campeonato.

SV