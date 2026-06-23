La cuenta regresiva para el partido del Mundial 2026 entre Colombia y Congo en Guadalajara está por llegar a su fin, pero un descuido con los objetos que lleves podría complicar tu ingreso al estadio. El encuentro, programado para este martes 23 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara, contará con un estricto operativo de seguridad para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Si asistirás al duelo, conviene conocer con anticipación las medidas de acceso y la lista de artículos restringidos. Revisar tus pertenencias antes de salir de casa puede evitarte retrasos, largas filas e incluso que te nieguen la entrada al inmueble.

X / @Gdl2026

El protocolo de seguridad para el Mundial 2026

Más allá del espectáculo dentro de la cancha, los aficionados deberán cumplir con los lineamientos establecidos por la FIFA y las autoridades locales. Como ocurre en todos los partidos del torneo, el acceso estará sujeto a filtros de revisión y a una serie de restricciones sobre los objetos que pueden ingresar al estadio.

Por ello, se recomienda llegar ligero y llevar únicamente lo necesario para disfrutar del encuentro sin contratiempos.

¿Qué objetos están prohibidos para el Colombia vs Congo?

Antes de dirigirte al estadio, vale la pena revisar qué artículos están restringidos para evitar inconvenientes en los filtros de acceso. Esta es la lista de los objetos que no estarán permitidos dentro del recinto:

Bolsos grandes y mochilas. Solo se permiten bolsas transparentes que cumplan con las medidas establecidas por la organización.

Alimentos y bebidas adquiridos fuera del estadio.

Cámaras profesionales con lentes intercambiables, tripiés y drones.

Bengalas, fuegos artificiales y cualquier otro material pirotécnico.

Punteros láser, sirenas y silbatos que puedan interferir con el desarrollo del partido.

Mantas o pancartas con mensajes políticos o comerciales. Las banderas deberán cumplir con las disposiciones de la FIFA y no podrán llevar astas rígidas.

Armas de cualquier tipo y objetos punzocortantes, como navajas, cuchillos, tijeras o gas pimienta.

Paraguas con punta metálica y otros objetos considerados de riesgo.

¿Cómo será el operativo de revisión para el partido Colombia vs Congo?

Con motivo del encuentro, Guadalajara desplegará un operativo especial de seguridad para garantizar un ambiente seguro para todos los asistentes. Los filtros comenzarán desde las inmediaciones del estadio y estarán apoyados por arcos detectores de metales, revisiones aleatorias y binomios caninos especializados.

Las autoridades advirtieron que no habrá casilleros ni zonas para resguardar objetos prohibidos, por lo que cualquier artículo restringido deberá ser desechado. En caso de tratarse de un objeto considerado peligroso, la persona podría ser retirada del recinto.

Recomendaciones para asistir al partido

El duelo entre Colombia y Congo comenzará a las 20:00 horas, pero se recomienda llegar con suficiente anticipación para agilizar el acceso. Las puertas del estadio abrirán horas antes del silbatazo inicial y se espera una importante carga vehicular en las inmediaciones durante la tarde.

La recomendación es utilizar transporte público o servicios de movilidad compartida y acudir con lo indispensable: boleto, identificación oficial y un método de pago. En caso de lluvia, es preferible llevar un impermeable ligero, ya que algunos tipos de paraguas forman parte de los objetos restringidos.

Seguir las indicaciones del personal de seguridad y respetar las normas permitirá disfrutar de la fiesta mundialista sin contratiempos y concentrarse únicamente en lo que ocurra dentro de la cancha.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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