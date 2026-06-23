Este martes 23 de junio se celebrará la primera ronda del NBA Draft 2026 y una de las principales incógnitas es conocer en qué posición será seleccionado y con qué franquicia debutará el mexicano Karim López, considerado uno de los prospectos internacionales más destacados de esta generación.

Especialistas como Jeremy Woo pronostican que López sea una selección de lotería, es decir, que aparezca entre los primeros 14 elegidos del Draft.

Karim López podría hacer historia para México en la NBA

El alero nacido en Hermosillo, Sonora, sería el primer mexicano en llegar a la NBA como seleccionado de primera ronda, un hecho que mantiene la ilusión entre los aficionados al basquetbol en México de verlo en una franquicia contendiente o con un proyecto ganador.

Karim López, integrante de la Selección Mexicana, brilló con los New Zealand Breakers de la liga profesional de Australia y Nueva Zelanda. El sonorense realizó entrenamientos con seis equipos y reveló que con el que se sintió más cómodo fue con los Dallas Mavericks.

Equipos a los que podría llegar Karim López

Milwaukee Bucks

Los Milwaukee Bucks son otro de los equipos con los que López ha entrado y su llegada podría llenar el espacio que tienen en la posición de alero o ala-pívot. Además, la salida de Giannis Antetokounmpo le abre las puertas al mexicano.

Golden State Warriors

Karim López tiene buen tiro de tres y de media distancia, algo indispensable en la filosofía del equipo comandado por Steve Kerr. Además, un grupo numeroso de especialistas lo coloca en esta franquicia.

Miami Heat

Con la salida de Jaime Jáquez Jr., el Miami Heat podría cubrir el hueco del mexicano con un compatriota suyo como Karim. Miami necesita un alero y López cumple con esa función.

Saber más

Karim López es uno de los principales prospectos internacionales del NBA Draft 2026.

Especialistas lo proyectan como una selección de lotería.

Podría convertirse en el primer mexicano elegido en primera ronda.

Entre las franquicias relacionadas con el sonorense aparecen Milwaukee Bucks, Golden State Warriors y Miami Heat.

El jugador reveló que se sintió especialmente cómodo durante sus entrenamientos con los Dallas Mavericks.

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