Este martes 23 de junio se celebrará la primera ronda del NBA Draft 2026 y una de las principales incógnitas es conocer en qué posición será seleccionado y con qué franquicia debutará el mexicano Karim López, considerado uno de los prospectos internacionales más destacados de esta generación.Especialistas como Jeremy Woo pronostican que López sea una selección de lotería, es decir, que aparezca entre los primeros 14 elegidos del Draft.El alero nacido en Hermosillo, Sonora, sería el primer mexicano en llegar a la NBA como seleccionado de primera ronda, un hecho que mantiene la ilusión entre los aficionados al basquetbol en México de verlo en una franquicia contendiente o con un proyecto ganador.Karim López, integrante de la Selección Mexicana, brilló con los New Zealand Breakers de la liga profesional de Australia y Nueva Zelanda. El sonorense realizó entrenamientos con seis equipos y reveló que con el que se sintió más cómodo fue con los Dallas Mavericks.Los Milwaukee Bucks son otro de los equipos con los que López ha entrado y su llegada podría llenar el espacio que tienen en la posición de alero o ala-pívot. Además, la salida de Giannis Antetokounmpo le abre las puertas al mexicano.Karim López tiene buen tiro de tres y de media distancia, algo indispensable en la filosofía del equipo comandado por Steve Kerr. Además, un grupo numeroso de especialistas lo coloca en esta franquicia.Con la salida de Jaime Jáquez Jr., el Miami Heat podría cubrir el hueco del mexicano con un compatriota suyo como Karim. Miami necesita un alero y López cumple con esa función.Saber más*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF