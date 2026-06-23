EU relaja algunas restricciones contra selección de Irán

Hace unos momentos, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que las restricciones contra la selección de Irán han sido relajadas, luego de que ahora el plantel puede ingresar al país dos días antes de su próximo partido, a diferencia de solo uno como había sido hasta el día de hoy. Las nuevas medidas se podrán aprovechar para el partido definitorio del Grupo G, en el que Irán enfrente a Egipto.

El equipo aún deberá salir del país poco después de concluir el partido del viernes en Seattle, indicó un portavoz de la agencia. Un vocero de la Federación de Fútbol de Irán confirmó que el equipo saldrá el miércoles de su sede de entrenamiento en Tijuana, México, rumbo a Seattle.

El plantel de Irán se ha quejado de las restricciones de viaje impuestas al equipo. Para los dos primeros partidos, en Los Ángeles, no se le permitió viajar hasta un día antes del encuentro.

En momentos, más información…

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OB