Después de las dudas que dejó su debut, Portugal reaccionó en el Mundial 2026. Con un doblete de Cristiano Ronaldo, los lusos aplastaron 5-0 a Uzbekistán y el delantero de 41 años hizo historia al convertirse en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo distintas.

El gol récord de Cristiano Ronaldo

La selección dirigida por Roberto Martínez necesitaba responder tras las críticas que recibió por el empate 1-1 frente a Congo en su presentación en la justa, y la encontró hoy martes en Houston, en el estadio donde más de 68 mil aficionados fueron testigos de una actuación dominante y la escritura de una página más en la historia del futbol.

Cristiano Ronaldo abrió el marcador apenas al minuto seis con una volea tras un centro de Joao Cancelo, una anotación que desató la euforia en las tribunas y estuvo acompañada por el tradicional festejo del "Siuuu".

Portugal no se conformó y mantuvo un ritmo ofensivo constante y resolvió el encuentro desde la primera mitad.

El duelo en "la ciudad espacial" tuvo un significado especial para el capitán portugués. Además de encaminar la victoria de su selección, "El Bicho" alcanzó una marca que nadie ha logrado.

Luego de que ayer con Argentina Lionel Messi llegara a 18 goles y se colocara como el máximo goleador en Copas del Mundo, hoy con sus tantos ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, ampliando una carrera en la que no deja de seguir sumando récords.

La segunda celebración del día llegó al minuto 38, cuando "CR7" aprovechó una asistencia de Bruno Fernandes para definir con la derecha frente a la salida del portero uzbeko Abduvakhid Nematov.

El doblete permitió además que Ronaldo alcanzara los 975 goles, cada vez más cerca de la ansiada cifra de los mil como profesional.

Así fue el resto del partido

El dominio portugués se reflejó rápido en el marcador.

Al minuto 17, cuando todos esperaban un tiro libre de Cristiano, que lucía desesperado por la pausa del árbitro al acomodar la barrera, apareció Nuno Mendes y con remate de zurda sorprendió al arquero rival, lo que significó el 2-0.

Más tarde, antes del medio tiempo, llegó el segundo gol del "comandante" para encaminar una victoria sin sobresaltos.

Uzbekistán tuvo un breve momento de esperanza cuando Azizjon Ganiev envió el balón al fondo de las redes con un disparo de larga distancia. Sin embargo, el árbitro anuló la anotación tras una revisión en el VAR, debido a una falta anterior sobre Joao Cancelo.

Con la ventaja asegurada, Portugal manejó el balón como quiso y administró el partido con tranquilidad.

Cristiano Ronaldo estuvo cerca de completar el triplete, pero la goleada continuó gracias a una jugada desafortunada del portero Abduvakhid Nematov, quien terminó introduciendo el balón en su propia portería después de una serie de rebotes dentro del área.

La sentencia definitiva llegó al minuto 87. Rafael Leão, que había entrado de cambio, aprovechó un balón suelto dentro del área y definió con precisión para establecer el 5-0 con el que cerró el partido.

La contundente victoria permitió a Portugal dejar atrás las dudas que surgieron tras su presentación en el torneo. Ahora, los europeos tendrán que poner toda su atención al partido del 27 de junio en Miami, donde enfrentará a Colombia en un duelo que definirá al primer lugar del Grupo K. Hoy por la noche, los sudamericanos se medirán con RD Congo en Guadalajara.

Después de una semana de cuestionamientos, Portugal volvió a mostrar su mejor versión y encontró en Cristiano Ronaldo a su líder habitual. El veterano delantero respondió cuando más lo necesitaba su selección y, de paso, escribió otra página en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA al colocarse como el único en anotar en seis ediciones diferentes del torneo más importante del futbol.

*Con información de EFE

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