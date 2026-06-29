Mundial 2026: El 11 titular de Ecuador para enfrentar a México en 16avos de final

Este martes 30 de junio, el Estadio Ciudad de México será escenario del duelo México vs Ecuador por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto azteca, que llega invicto como anfitrión, buscará avanzar a la siguiente ronda frente a una selección ecuatoriana que llega fortalecida tras eliminar a Alemania.

De cara a este duelo, Ecuador perfila el "11" con el que intentará dar otro golpe en el torneo. Conoce cuál sería la alineación titular que prepara la Tri para enfrentar a la Selección Mexicana en un partido que definirá el pase a los octavos de final.

El 11 titular de Ecuador para hacer historia

De acuerdo con reportes de medios deportivos como ESPN, el estratega de la Selección de Ecuador ha definido a los hombres que buscarán la hazaña en la CDMX, cuando se enfrenten este martes 30 de junio a las 19:00 horas. Hernán Galíndez será el encargado de resguardar la portería ante el asedio local.

En la línea defensiva, Ecuador apostará por la solidez de Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié. Este bloque tendrá la difícil tarea de frenar a la ofensiva mexicana.

El mediocampo estará comandado por la estrella Moisés Caicedo, acompañado por Pedro Vite, John Yeboah y Nilson Angulo, este último clave tras su gol ante los alemanes.

En el ataque, Gonzalo Plata es inamovible. La única duda recae en su acompañante: la experiencia de Enner Valencia o la explosividad de Kevin Rodríguez.

Alineación probable de Ecuador

Portero: Hernán Galíndez.

Hernán Galíndez. Defensas: Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié.

Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié. Mediocampistas: Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo.

Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo. Delanteros: Gonzalo Plata, Enner Valencia o Kevin Rodríguez.

¿Cómo llegan México y Ecuador a este duelo?

La Selección Mexicana llega como amplia favorita tras una fase de grupos perfecta. Sumó 9 puntos, anotó 6 goles y mantuvo su portería en cero.

El equipo azteca venció a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, destacando las anotaciones de figuras como Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Por su parte, Ecuador tuvo un camino lleno de dramatismo en el Grupo E. Tras caer ante Costa de Marfil y empatar con Curazao, lograron la clasificación de forma heroica.

La victoria 2-1 sobre Alemania, con goles de Angulo y Plata, demostró que los sudamericanos tienen la garra necesaria para competir contra cualquier potencia mundial y contra México.

Con dos selecciones en gran momento, el duelo reúne los ingredientes para convertirse en uno de los más atractivos de la primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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