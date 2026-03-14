La selección de Japón, encabezada por Shohei Ohtani, se despidió del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras caer por 8-5 frente a Venezuela en los Cuartos de Final disputados en el LoanDepot Park de Miami.

Con este resultado, el actual campeón de la competencia quedó eliminado y el certamen tendrá un nuevo monarca . Además, fue la primera ocasión en la historia del torneo que la novena asiática queda fuera en esta instancia.

El duelo comenzó con emociones desde la primera entrada. Venezuela tomó la delantera cuando Ronald Acuña Jr. conectó un cuadrangular que silenció momentáneamente al conjunto asiático. Sin embargo, Japón respondió de inmediato en la parte baja del inning con un jonrón de Ohtani, quien volvió a demostrar su poder ofensivo para empatar el encuentro.

Para el segundo capítulo, la escuadra sudamericana volvió a ponerse al frente cuando Gleyber Torres conectó un doble que permitió recuperar la ventaja . No obstante, los japoneses reaccionaron rápidamente, luego de que Teruaki Sato bateara un doblete que envió al plato a Sosuke Genda, igualando nuevamente la pizarra.

En esa misma entrada llegó otro golpe doloroso para la vinotinto. Shota Morishita pegó un batazo de cuatro esquinas que le dio a Japón una ventaja momentánea y parecía encaminar al vigente campeón hacia las semifinales del torneo.

Sin embargo, Venezuela peleó cada turno al bat y comenzó a presionar en la parte media del juego. En el quinto inning, Maikel García apareció con un vuelacercas que se llevó a un corredor por delante, acercando a su equipo en el marcador y preparando el escenario para la remontada.

La jugada decisiva llegó en la sexta entrada. Con hombres en base, Wilyer Abreu se vistió de héroe al conectar un jonrón de tres carreras que le dio la vuelta al marcador y cambió por completo el rumbo del encuentro. Ese batazo resultó suficiente para doblegar al conjunto japonés.

Venezuela todavía amplió la ventaja cuando, tras un error de lanzamiento del pitcher Atsuki Taneichi, Ezequiel Tovar logró llegar a tierra prometida, sellando el triunfo definitivo del equipo sudamericano.

En el octavo rollo, el relevista Andrés Machado se metió en ligeros problemas porque, con dos outs en la pizarra, Japón logró embasar a dos hombres con un par de imparables. Pero, el pitcher finiquitó su labor repartiendo el último out y alejando cualquier susto.

Con la victoria, Venezuela avanzó a las semifinales del Clásico Mundial, donde se enfrentará a Italia el próximo lunes 16 de marzo, y además aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, redondeando una jornada histórica para el béisbol venezolano.

SV