Italia se mantiene imbatible y con la convicción de ser el caballo negro del Clásico Mundial de Béisbol 2026 . Este sábado, el equipo europeo venció de forma dramática a Puerto Rico por 6-8 en el Daikin Park de Houston y se clasificó a las Semifinales de la competencia con paso invicto.

Puerto Rico logró dar el primer aviso con un jonrón en solitario de Willi Castro, pero la respuesta de Italia vino de inmediato y de manera contundente al concretar un rally de cuatro anotaciones en la parte baja del primer rollo.

Tres sencillos productores y un out de sacrificio bastaron para que los europeos le dieran la vuelta a la pizarra con autoridad y pusieran contra la lona al lanzador boricua Seth Lugo, quien apenas pudo trabajar un tercio de entrada tras ser castigado por la ofensiva italiana.

Sin embargo, desde el montículo italiano también se presentaron algunos inconvenientes . Sam Aldegheri comenzó el segundo capítulo con algunos lanzamientos descontrolados y, tras llenársele la casa, una base por golpe concedida a Martín Maldonado, le permitió a Puerto Rico timbrar la segunda anotación para recortar la distancia.

Italia volvió a ir a la carga para el cuarto rollo con Andrew Fischer y J.J. D’Orazio pegando un par de dobles que produjeron dos carreras cada uno, poniendo una diferencia significativa que parecía imposible de peligrar, pero Puerto Rico no estaba dispuesto a darse por vencido tan fácilmente.

Aprovechándose de un bullpen que presentó algunos disparos endebles, los boricuas se acercaron peligrosamente al firmar un rally de cuatro carreras en la octava entrada. Pese a esa reacción intensa, Puerto Rico no logró superar al cerrador Greg Weissert , quien se adjudicó la salvada para que Italia se quedara con el pase a las Semifinales donde esperará rival que saldrá del duelo entre Japón y Venezuela.

SV