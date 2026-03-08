Tras la victoria sobre Brasil por blanqueada y regla de misericordia por 16-0, el mánager de la Selección Mexicana, Benjamín Gil, confirmó que Manny Barreda será el lanzador designado para abrir contra Estados Unidos este lunes. El serpentinero entró al roster de México en sustitución de Taj Bradley y tendrá su segunda aparición en el torneo: lanzó una entrada en el juego contra Gran Bretaña en 2023.

Además, Gil destacó en rueda de prensa la entrega que han tenido y el desempeño que han logrado sus jugadores en el diamante , no solo los titulares en el lineup, sino los que, en esta ocasión ante Brasil, vinieron de emergentes y por sus trayectorias durante la temporada.

“Están sumamente entregados los jugadores que no son titulares. Jugamos el beisbol agresivo y nuestro mejor beisbol. Algo muy importante: Joey Meneses conectó una rola y corrió duro. Esa jugada insignificante hace saber que todos están entregados al cien por ciento”.

“Alek Thomas es una estrella, debe ser candidato perenne a un Guante de Oro. Ya fue jardinero central de un equipo que fue a una Serie Mundial”, comentó el “Matador”.

Fiel a su confiado estilo, el manejador tricolor también habló de su próximo rival y lo que él espera para este lunes, reconociendo la dificultad que les espera, incomparable al rival que enfrentaron este domingo.

“Si Estados Unidos tiene los mejores 30 jugadores del mundo, creo que Dominicana, Japón, Venezuela, tienen algo que decir. Nosotros queremos ser los mejores jugadores ese día. Esto es de ganar y vamos a dar lo mejor de nosotros”.

“Los boletos se vendieron rápido. Es uno de los eventos deportivos del año (el juego contra Estados Unidos). Tenemos que hacer el trabajo en el campo. Ellos son un gran equipo”, mencionó Benjamín.

Julián Ornelas, que atraviesa un gran momento individual dentro de ambas ligas mexicanas del Rey de los Deportes, también habló durante la conferencia de lo que representó pegar el cuadrangular con el que México finiquitó el encuentro ante Brasil .

“Es uno de los momentos más bonitos de mi carrera; mientras recorría las bases trataba de buscar a mi mamá. Escuchar los himnos nacionales fue muy bonito. No puedo esperar al día de mañana. Va ser un gran espectáculo. Pongo este jonrón en los más importantes de mi carrera. Portar estos colores en este evento le dan toda la importancia”, dijo Ornelas tras el juego.

