Irak pide aplazar el repechaje al Mundial 2026 que se jugará en Monterrey

El entrenador de Irak, Graham Arnold, pidió a la FIFA posponer el repechaje intercontinental de su equipo para el Mundial 2026 debido a las interrupciones provocadas por la escalada de la guerra con Irán.

El plantel iraquí enfrenta significativos problemas logísticos antes de un repechaje a todo o nada contra Surinam o Bolivia, programado para el 31 de marzo en Monterrey, México.

Con el espacio aéreo iraquí cerrado hasta el 1 de abril debido a la intensificación del conflicto, el equipo de Arnold —integrado en su mayoría por jugadores de la liga local— no puede reunirse por completo.

Los jugadores no han conseguido visas para el torneo de repechaje en México debido al cierre de embajadas extranjeras, y Arnold está varado en los Emiratos Árabes Unidos a causa del conflicto.

"Por favor, ayúdennos con este partido porque ahora mismo estamos teniendo dificultades para sacar a nuestros jugadores del país, Irak", dijo Arnold, exentrenador de la selección de Australia, a la agencia noticiosa Australian Associated Press.

La agitación ya obligó a posponer un campamento de entrenamiento previsto en Houston. Arnold señaló que alinear un equipo compuesto únicamente por jugadores que actúan en el extranjero no es una opción viable.

"No sería nuestro mejor equipo y necesitamos tener disponible a nuestro mejor equipo para el partido más importante del país en 40 años", manifestó.

Arnold ha propuesto un aplazamiento estratégico del calendario del repechaje, al sugerir que la FIFA permita que Surinam y Bolivia disputen su partido preliminar este mes, pero que posponga el repechaje final hasta una semana antes de que comience el Mundial.

"En mi opinión, si la FIFA retrasara el partido, nos da tiempo para prepararnos adecuadamente", comentó Arnold. "En mi opinión, también le da a la FIFA más tiempo para decidir qué va a hacer Irán".

"Si Irán se retira, entramos al Mundial, y le da a Emiratos Árabes Unidos, a quien vencimos en la clasificación, la oportunidad de prepararse para enfrentar a Bolivia o a Surinam", agregó. "El presidente de nuestra federación, Adnan Dirjal, está trabajando día y noche tratando de planificar y prepararse para hacer realidad el sueño de todos en Irak, así que necesitamos que esta decisión se tome rápidamente".

