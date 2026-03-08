Este domingo imperó la lógica en un abarrotado Daikin Park en Houston y México, explotando la pólvora ofensiva derrotó 16-0 a Brasil, el rival más débil del sector B, en un duelo que acabó en la sexta entrada por regla de misericordia -al ganar por diferencia de al menos 15 carreras después de la quinta entrada- y eliminó a los sudamericanos. Con esto el Tri puso su marca en 2-0 y la confianza a tope previo al duelo crucial ante Estados Unidos de este lunes.

Si el arranque del torneo de los dirigidos por Benjamín Gil ante Gran Bretaña había dejado alguna duda, ahora el Tri dejó claro el mensaje desde la primera entrada en la que desfiló todo el orden al bat azteca y armaron rally de cuatro carreras producidas por Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Nick Gonzales y Alek Thomas. Jarren Durán siguió la fiesta con cuadrangular solitario en la segunda entrada que ya veía a México ganar 5-0.

Brasil logró colgar un cero en la tercera (el único que lograron), pero en la cuarta volvió la fiesta al dugout mexicano con seis carreras más, donde Kirk fue quien subió más los decibeles con un cuadrangular de tres carreras, llevándose por delante a Durán y Arozarena. El propio Durán ya había producido dos, casi por accidente con un swing arrepentido en el que Alek Thomas y Joey Ortiz llegaron al plato.

El golpe anímico para Brasil era evidente y Joao Marostica, que tenía poco en la lomita, lanzó un wild pitch con el que Nacho Álvarez pasó por la registradora, mientras las gradas, pintadas de verde, ya festejaban el inminente triunfo.

El juego se prestó para descansar a los titulares y entraron los cambios para la quinta entrada. Alexis Wilson en la receptoría, Joey Meneses, Jared Serna y Mateo Gil en el cuadro y Julián Ornelas y Alex Osuna en los jardines se pusieron el guante para terminar lo que quedaba de trabajo.

Alejandro Kirk, Jarren Durán y Alek Thomas destacaron de entre todos los bates encendidos de México. El receptor tijuanense terminó con cuadrangular y cuatro producidas, mientras que los dos patrulleros produjeron tres cada uno, se volaron la barda también y los tres lo hicieron en tres turnos al bat.

En el quinto episodio, Wilson con una rola al izquierdo envió a Meneses a la registradora para completar la docena de carreras. En el sexto, México solo adelantó el inevitable nocaut a punta de bambinazos; primero Alek Thomas con Gonzales por delante y Julián Ornelas, con un panorámico batazo sentenció el encuentro, llevándose a su compañero en Charros, Jared Serna a la tierra prometida.

La victoria tempranera no solo es un impulso en el torneo, donde ahora vienen los rivales de peso dentro del grupo y en el vestidor tricolor saben lo que representan. Con tres entradas menos, Gil pudo ahorrarse brazos en el bullpen que tendrá disponibles ante las barras y las estrellas.

Taijuan Walker, aunque no permitió carrera ni imparable en la anotación oficial y se adjudicó la victoria, se llenó de lanzamientos en su apertura, terminando con los pitcheos permitidos en 3.1 entradas, donde ponchó a tres y negoció dos pasaportes. Roel Ramírez y Alex Armenta fueron los únicos relevistas que usó el “Matador”, combinándose para 2.2 entradas, tres imparables, cinco chocolates y dos bases por bolas.

Este lunes, México vuelve a enfrentar a Estados Unidos en un Clásico Mundial de Beisbol y será el duelo clave para ambos en la fase de grupos, con la oportunidad de amarrar el boleto a los Cuartos de Final. México ha ganado tres de los cuatro duelos que ha tenido con el vecino del norte en el CMB, el último fue el 12 de marzo de 2023, también en fase de grupos y el Tri se llevó el duelo con pizarra de 11-5.

SV